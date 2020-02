Festa della Madonna di Lourdes a Parchitello Noicattaro

Anche quest'anno prima del 11 Febbraio, giorno dedicato alla Madonna di Lourdes, presso la parrocchia in Noicattaro Parchitello si è svolta la consueta festa dedicata alla protettrice degli ammalati. Presenti numerose bancarelle e la mitica giostrina. Non è mancato il lancio della mongolfiera con i fuochi pirotecnici il tutto accompagnato dalla banda musicale di Mola di Bari U'Tammor.

Grazie a Don Giovanni parroco della chiesa e a tutti gli organizzatori.

La comunità si incontrerà martedì sera 11 febbraio per la processione della statua della Madonna illuminata dalle candele di ogni fedele.

Gallery