Festa della musica 2019, musica sotto le stelle a Toritto

La ProLoco Toritto-Quasano in sinergia con le Officine Culturali Toritto "Dove Come Quando" , con il patrocinio gratuito del Comune di Toritto aderisce all'evento internazionale della 25° edizione della festa della musica . L'evento, si svolgerà nella serata del 21 Giugno 2019 a partire dalle ore 20.00 in Piazzetta Madre Teresa di Calcutta e vedrà la partecipazione di band e gruppi giovanili sia locali che provenienti da paesi limitrofi, che si esibiranno con vari generi musicali dal pop alla musica leggera sia Italiana che straniera. L'evento, è stato sponsorizzato dal Bar Pizzeria del Parco e dalla Pizzeria da Skiro che ringraziamo per aver aderito all'iniziativa.



SPIRITO DELLA FESTA



Il 21 giugno del 1982, con l'iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale.



Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell'Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici e della partecipazione diretta delle singole ProLoco aderenti all'UNPLI, hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.



Nel 2018 le città partecipanti all'evento sono state circa 700.