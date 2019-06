Festa della Musica 2019 al Museo Archeologico Nazionale di Altamura

Il MiBAC, insieme all' Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica con il contributo della SIAE e in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche quest'anno promuove e patrocina la Festa della Musica indetta il 21 giugno 2019.

Come nelle passate edizioni, i luoghi della cultura del MiBAC svolgeranno un ruolo significativo, organizzando eventi, spettacoli e manifestazioni legati al tema.

Per questa importante occasione, il Museo Nazionale Archeologico di Altamura organizza due affascinanti appuntamenti all’insegna dell’arte e della musica.

LUNEDÌ 17 GIUGNO

ORE 17.00 - La musica dialoga tra antichità e contemporaneità. Concerto alla corda…. In trio

Gli spazi interni del Museo ospiteranno una mostra di reperti archeologici raffiguranti strumenti musicali, strumenti musicali lignei e documenti d’archivio mentre l’atrio esterno ospiterà temporaneamente le sculture dell’artista Mimmo Laterza. La visita sarà accompagnata dall’ensemble musicale Concerto alla corda…. In trio, che eseguirà brani di autori italiani e stranieri tra il classico e il musical.

L’evento, in collaborazione con la Cooperativa Sociale IRIS e l’Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura, è a titolo gratuito.

FINO ALLE ORE 22.45 il Museo resterà eccezionalmente aperto al pubblico (ultimo ingresso alle ore 22.15).

VENERDI’ 21 GIUGNO

ORE 17.30 – Concerto con musiche per violino e violoncello del ‘700

Nella suggestiva location del Museo, i visitatori potranno assistere al concerto con musiche per violino e violoncello del ‘700 accompagnato da poemi e riflessioni.

Si esibiranno:

Alessandra Caputo al Violino

Maddalena Licino al violoncello

Cinzia Clemente in voce narrante

L’evento, in collaborazione con le Associazioni Proloco Altamura Unpli e Obiettivo Successo, è a titolo gratuito.

Info:

Museo Nazionale Archeologico di Altamura

Via Santeramo, 88 – 70022 Altamura

Tel: +39 080 3146409

Mail: pm-pug.museoaltamura@ beniculturali.it