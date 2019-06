Festa delle Luci all' AcquaPark di Bari con spettacoli, musica e giochi di luci

Per il 5° Anno! Dopo i Grandissimi Successi degli ultimi 4 Eventi, appuntamento con la Festa Unica e Spettacolare!

In Tutto il Mondo e anche a BARI!



Ogni Anno, Il Primo Sabato d' ESTATE! Lanterne luminose, con le loro fiammelle, saranno lanciate nel Cielo!

Giochi di luci e Fuochi! Un Evento in cui Arte - Magia - Emozioni e Divertimento si Uniscono!

Voi potete essere i Protagonisti di questo Spettacolo - Non Mancate!!!!!



~ ACQUAPARK di BARI ~

Una Nuova Area!



INGRESSO Con "PRENOTAZIONE CARTACEA" TICKETS SPECIAL PRICE 5€!



GIOCHI DI LUCI e FUOCO/GADGET LUMINOSI/TRAMPOLIERI ALATI/LANTERNE/MUSICA e MAGIA!



Anche quest' Anno il Programma Prevede un doppio Spettacolo!



FAMILY & DISCO!



Programma in Fase di Definizione :



- FAMILY :

Start Ore 21.00 per i Bambini fino a 10 anni Ingresso Gratuito!

A Grande Richiesta nasce uno spettacolo che farà sognare e divertire Grandi e Bambini!

- Zona Live Band "I @Beatterr One Una delle Migliori Band di Bari che ci farà divertire con le loro rivisitazioni di canzoni Italiane e straniere più Belle e Divertenti di Tutti i Tempi!

- Gadget e Sorprese Luminose!

- Artisti e Spettacoli di luci e fuochi /Mangiafuoco/Trampolieri Alati e Tanto altro!

- Zona FOOD : "STREET FOOD" & Zona Drink!

- Ore 22.00 Primo Spettacolo di "Luci"!

- Ore 23.00 Primo Lancio delle Lanterne!

- Sottofondo alla Magia la musica dolce ed emozionante del violino di ROSY DE DONATO!!!!



- DISCO :

Start ore 00.00

Dopo il Successone degli Ultimi Anni ci Ripetiamo e sempre più in Grande!

- 1° PISTA DJ SET House/REGGAETON/COMMERCIALE!

MOSCHINO Dj From Hasta el Amanecer

EL PAPI

Giacomo Pennacchia From YOUniversity

Riccardo Cellammare From YOUniversity

Petr

- Voice:

LOCO Voice

ARMAREIN

DARRY

- VIOLINIST ROSY DE DONATO

- GZero Animation!

- 2° PISTA Dj Set Latino/Caraibico!

- Zona FOOD & Drink

- Gadget Luminosi

- Artisti e Spettacoli Luminosi!

- Ore 3.00 : 2° Lancio delle Lanterne e Fuochi Pirotecnici -

Si Balla e si Sogna fino all'Alba!



Modalità di INGRESSO :

. TICKETS Ridotti Limitati 5€ da Acquistare Prima e Validi fino alle 23.00 dopo si deve pagare una differenza di altre 5€ al Botteghino e comprende un Drink!

. Al BOTTEGHINO 5€ su LISTA fino alle 23.00

. Dopo le 23.00 al Botteghino 10€ su Lista!



- Bus su Bari 3€



- TAVOLI/Privè Possibilità di Prenotare sul Palco con Bracciale : Pacchetti Personalizzabili!



Artisti - Lanterne - Fuochi Pirotecnici - Luci - Musica - Balerini - Violinist - Dj Set - Gadgets - Drink - Location Stupenda con Piscina -

"Diamo il Via all' ESTATE!