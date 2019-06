A Locorotondo la 'Festa dello Sport', un paese in piazza nel giorno giubilare dello sport

In occasione dell’anno giubilare in onore di San Rocco, a Locorotondo la festa dello Sport si svolgerà sotto l’egida del Santo Patrono e domenica 16 giugno sarà vissuta come “giornata giubilare dello sport”.

Le iniziative coinvolgeranno anche la scuola. Il 12 giugno, ultimo giorno di lezioni, la festa della sport sarà celebrata al Campo Sportivo, per il consueto appuntamento con le varie attività organizzate dai docenti.

Domenica 16 giugno, a partire dalle ore 16,00 saranno 9 le postazioni nel centro storico, compresa piazza Aldo Moro, in cui le associazioni sportive aderenti animeranno il pomeriggio.

Il raduno è previsto alle ore 16,00 davanti alla chiesa di San Rocco per la presentazione dell’evento e la benedizione con la presenza di don Adriano Miglietta. Dopo una breve esibizione a cura dell’associazione Arte e Danza, in corteo ognuno raggiungerà la propria postazione dove le attività si svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Piazza Mitrano: esperienza su pony e piccoli cavalli a passo per avvicinare i più piccoli al mondo dell’equitazione a cura di Equitando;

dimostrazione di agility dog a cura di Mancolicani;

via Nardelli-via dei Templari: prove, esibizioni e minitornei di beach volley e beach tennis a cura dell’associazione Asd Beach Valle d’Itria;

minivolley, tornei e gare di pallavolo, a cura delle associazioni Polisportiva Centro Storico e Volley Club Locorotondo;

via Nardelli: prove ed esibizioni di tiro con l’arco a cura dell’associazione Arcieri della Valle d’Itria;

villa Garibaldi: attività a cura dell’associazione Techno Body Club con step coreografico, muay thai, break dance, breathe kombat, taekwondo;

animazione a cura della ludoteca L’Isola delle Piccole Stelle.

Nei pressi della Chiesa dell’Addolorata, stand dimostrativo delle attività dell’associazione Caretta Caretta.

Piazzale Scuola Marconi: attività varie a cura dell’associazione Venus con zumba, total body pump, karate, functional kids – kick boxing, breathkombat, allenamento funzionale kids – kick boxing.

Atrio Palestra Scuola Marconi: prove ed esibizioni di tiro con l’arco a cura dell’associazione 15 Gapp Gruppo Arcieri per Passione.

Piazza Mazzini: yoga a cura dell’associazione Sole Sport.

Piazza don Francesco Convertini: gimkane cronometrate in bici a cura dell’Asd Locorotondo e dell’associazione Nolè.

Piazza Aldo Moro: corri, salta e lancia a cura dell’associazione Alteratletica Locorotondo;

gioco su mini campo di calcio e minitornei a cura delle associazioni Sportlandia Locorotondo e A.C. Virtus Locorotondo;

animazione a cura della ludoteca Hakuna Matata;

esibizione di ginnastica ritmica a cura dell’asd Tyche Ginnastica Ritmica Martina Franca.

Alle ore 19,30 in Piazza Aldo Moro ci sarà la conclusione della Festa dello Sport 2019 con la consegna delle borse di studio, giunta alla 3^ edizione.

Interverranno:

il sindaco dott. Tommaso Scatigna;

Paolo Giacovelli, consigliere comunale delegato ai Rapporti con le Associazioni;

l’assessore allo Sport Vito Speciale;

i componenti della Commissione esaminatrice della Borsa di Studio;

diversi personaggi dello sport.

La manifestazione si concluderà con l’esibizione finale a cura dell’associazione Fuori di Danza.

Soddisfatto dell’entusiasmo e della collaborazione ricevuta da tutte le associazioni coinvolte l’assessore allo sport Vito Speciale, che prende positivamente atto di un sempre maggior interesse verso questo evento, in particolare per questa edizione 2019.

In concomitanza alla Festa dello Sport si svolgerà la 1^ Ecofesta, finanziata dalla Regione Puglia, domenica 16 giugno 2019. sono previste sorprese per i bambini e per tutti i partecipanti.