Festa dello sport - quadrangolare di calcio e beach volley

Quadrangolare di calcio e Beach volley e animazione per bambini presso il centro sportivo Cofit di Bari. Si trova sulla rampa d'ingresso della statale 16 direzione Foggia.

Il quadrangolare sarà colorito da squadre di Artisti del Team Pugliese, I fantamanzionna il team Bààr je Bààr e l'associazione Continuerò a vivere in te. L'incontro e tutta la festa è completamente gratis e a carico della Associazione. Ci sarà una raccolta di beneficenza e il ricavato andrà ai pazienti della New Dial che sono in attesa di trapianto ed a giorni alterni senza sosta sono attaccati a macchinari per vivere. Ma la festa non è solo sport perché per i bambini che ci verranno a trovare ci saranno gli animatori, zucchero filato e gonfiabili. La sera dopo le premiazioni, per tutti i partecipanti ci saranno prelibatezze culinarie.