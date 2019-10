Festa di Halloween con zombi e mostriciattoli

Ed anche quest'anno torna la divertentissima Festa di Halloween alla Ludoscuola BimBumBam, con MosTrucchi, ZomBalli, GiochIncubi, Merenda Stregata e sopratutto la Parada degli Zombi fra le vie del Centro Storico di Terlizzi.



La festa di Halloween è una festa antichissima, presente anticamente anche in alcune zone del Sud Italia, come alcuni paesi della Calabria o Campania, ed anticamente era indicava il passaggio stagionale e le mascherate servivano come riti propiziatori.

Come Carnevale apre le porte al caldo, cosi Halloween apre le porte al freddo.