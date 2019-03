La festa di san Giuseppe a Toritto è molto sentita. La tradizione e la devozione nei confronti del Santo vede l'intera comunità partecipare ai festeggiamenti in varia misura. Oltre all'accensione del grande Falò in Piazza A.Moro a Toritto in cui l'intera comunità si stringe, particolare caratteristica è l'offerta dei tipici "cneidd" legumi secchi cotti e lessi in acqua calda accompagnati da un buon bicchiere di vino. Non da meno sono gli altarini dei vari devoti che in vario modo allestiscono l'altare votivo in onore del Santo visitabile la sera del 18 marzo in cui i devoti offrono ai visitatori ceci tostati, biscotti ,vino e ovviamente il pane votivo. La manifestazione sarà arricchita con la mostra del pane artistico, laboratori didattici e visite guidate nel centro storico

