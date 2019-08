Bari Social Summer, il 3 agosto festa conclusiva del “Villaggio del mare” sul waterfront di San Girolamo

Nell’ambito delle attività di Bari Social Summer, si terrà sabato 3 agosto, sul waterfront di San Girolamo (nei pressi del civico 20), la festa finale del Villaggio del Mare con giochi della tradizione, laboratori ludici, creativi e artistici, attività di movimento.

La manifestazione, ispirata ai principi dell’inclusione sociale, della partecipazione, della solidarietà e della cittadinanza attiva ha offerto a minori, adulti e famiglie occasioni per vivere insieme un’estate allegra e condivisa con una particolare attenzione alle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico e con disabilità.

Il Villaggio, dedicato al tema del mare, risorsa inestimabile del nostro territorio se pensata come metafora di accoglienza e di vita, luogo di incontro, viaggio e scoperta, è stato animato ogni giorno a partire dallo scorso 22 luglio, dalle ore 17 alle 21, da laboratori ed eventi (oltre 60) e ha visto la partecipazione di circa 700 persone, di cui più di 300 bambini e bambine, 100 adolescenti e circa 300 adulti.

Sino al 3 agosto sono ancora tanti gli appuntamenti e le iniziative previste. Il 1 agosto appuntamento con i laboratori “Arte in spiaggia”, “Fitness sensoriale” e “Multisport per tutti”, rivolti a tutti/e con un’attenzione particolare alle persone con disabilità, e con “Emozioni in movimento”, organizzato dalla struttura complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del DSM ASL Bari, con sessioni di nuoto assistito grazie alla partecipazione dei cani delle unità cinofile volontarie della Scuola italiana cani da salvataggio, sessioni di pet therapy guidati da una psicologa esperta in interventi assistiti da animali e momenti di animazione ludico-sportiva curati da operatori specializzati volontari UISP Bari.

Venerdì 2 agosto, appuntamento con “L’officina delle idee creative”, con la “Balera - serata danzante per adulti e famiglie” e con il corso-laboratorio su Wikipedia. Infine sabato 3 agosto Il Villaggio del mare si concluderà con una grande festa per bambini/e e adulti.

Il palinsesto è stato realizzato anche grazie alla collaborazione con l’ampia rete di Bari Social Summer che comprende organizzazioni e associazioni del privato sociale, servizi territoriali e Municipi, tra cui Centri servizi per le Famiglie, la rete di Bari Social Book, la Casa delle bambine e dei bambini, il progetto Mede@, la Biblioteca dei Ragazzi[e], il servizio NPIA Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, DSM ASL BA, la rete V.E.R.S.O.A, Save the Children, l’associazione Wikimedia Italia per la diffusione della conoscenza libera, Scuola italiana cani da salvataggio e il coinvolgimento di privati cittadini e cittadine esperti in discipline e laboratori.

Il Villaggio del Mare, promosso dall’assessorato al Welfare e organizzato dal consorzio Elpendù e della sua associata Progetto Città nell’ambito del progetto Animazione territoriale in collaborazione con l’ampia rete di Bari Social Summer, si inserisce nel più ampio programma di iniziative proposte per Bari Social Summer dai servizi del territorio, ovvero eventi, feste, laboratori, attività ludiche e ricreative, proiezione di film in tutti i Municipi della città già dal mese di giugno e che proseguiranno sino a settembre.

Per maggiori informazioni

Facebook page: Bari Social | Progetto Città Coop. Soc. | Consorzio Elpendù