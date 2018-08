Festa di fine estate al MAT laboratorio urbano di Terlizzi

Domenica 26 agosto il Collettivo Zebù ha preparato un ultimo evento per salutare l'estate e gli eventi che hanno animato il MAT laboratorio urbano in questi ultimi mesi culminati nel successo della quarta edizione del Chiù Festival di Illustrazione e Dintorni.

Al laboratorio urbano “Goodbye Sunny Days” riprende il format delle domeniche che hanno animato l'estate a giugno e luglio puntando sulla condivisione e la partecipazione.

Dalle 18 ingresso gratuito per un cartellone di attività che si apre con il laboratorio DoItYourself a tema Collage, giochi e area mercato con illustratori, artigiani, associazioni e giovani idee di imprenditoria. Per l'occasione il centro serigrafico Zebù Label attivo all'interno del MAT porterà in esposizione le serigrafie della mostra “Bislacca” che ha fatto parte delle mostre permanenti presentate durante il Chiù Festival dall'8 al 12 agosto scorso. La mostra collettiva inedita e originale pensata per il Festival ha avuto come tema parole stravaganti e desuete della lingua italiana al centro delle rappresentazioni visive di 20 illustratori italiani under 35. Oltre alle illustrazioni di Bislacca, domenica al MAT sarà in esposizione una speciale selezione delle opere di Catchy, “mostra diffusa” durante il Chiù grazie a una piattaforma online che ha messo in contatto comunità cittadina e 13 illustratori pugliesi under 35, trasformando diversi luoghi di Terlizzi in una galleria d'arte.

Protagonisti musicali dell'ultima festa d'estate al MAT saranno le note dei Sud di Don Antonio, progetto che fa capo ad Antonio Gramentieri che con il suo omonimo primo disco solista (pubblicato da Santeria nel 2017) ha mescolato l’idea di suono del Sud, dandogli un’identità latina trasversale. Registrato in Sicilia insieme con Cesare Basile e rifinito nella sua Romagna, è un disco dalle melodie romantiche con strappi blues e danze da balera: un fotogramma dell’Italia contemporanea inquadrato in un gioco tra beat e psichedelia. Tra elettronica mid-tempo e voce soul della terra d'Albione invece sarà l'opening act di Sama, terzetto pugliese che da Molfetta è già approdato a Londra.

Infine, come nelle migliori canzoni dei jukebox estivi, i dj-set di Djones e Paolo Ruggiero scandiranno i passi di una fine estate tutta da ballare prima della programmazione autunnale del laboratorio urbano terlizzese.