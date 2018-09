Dj set, spettacoli, teatro, animazione, schiuma party e tanto divertimento al Parco Miragica per la festa di fine estate

Sabato 8 settembre, a Miragica, grande Festa di fine estate. Il parco divertimenti apre alle 10 e chiude a mezzanotte per tirare tardi con tutti i suoi ospiti tra musica, spettacoli, animazione.

In scaletta, per l’utima special night dell’estate, dalle 18, spettacoli itineranti con artisti di strada e per i più piccoli, da non perdere, "Storie a Pedali", simpaticissimo spettacolo di Teatro Animazione ricco di momenti di musica dal vivo, recitazione, burattini e tante bolle colorate.

Nel Gran teatro colore, ritmo e musica con Artes Brasil, nell’arena stunt, utlima occasione per asistere all’Extreme Stunt Live Show del Folco Team, spettacolo ad alto tasso di adrenalina con auto, moto da competizione, fuoco, impennate e tanto altro. E, al calar del sole tutti in pista per lo Schiuma party e il Dj set. Da non perdere.

Tariffa dalle ore 18 a 10€ in cassa e 9€ online sul sito www.miragica,.com

Per tutti coloro che sono nati o residenti a Molfetta, in occasione della festa patronale, Prezzo Speciale: 8€ dalle ore 18 (in cassa bisogna presentare un documento di riconoscimento). E i bambini sotto il metro di altezza entrano gratis.

Info e aggiornamenti su programmazione e tariffe su www.miragica.com

Info e tariffe.

Biglietto promo adulti: 16 euro

Biglietto promo ridotto fino a 14 anni: 12 euro

Ingresso notte bianca dalle 18: on line 9 euro – in cassa 10 euro

Pacchetto famiglia (da 3 a 5 persone) biglietti ingresso + menù a partire da 45 euro on line, da 51 euro in cassa con presentazione del coupon scaricabile, entro il giorno precedente, dal sito www.miragica.com

I bambini al di sotto del metro entrano gratis