Piccoli Brividi - Halloween a Zona Franka

Tenebrosa, coinvolgente, misteriosa, elettrizzante, spettrale, seduttiva, magica, … Quanti altri aggettivi si potrebbero aggiungere per definire la festa di Halloween? Una cosa è certa: lo spirito di Halloween è contagioso. Per questo motivo ti aspettiamo a Zona Franka per celebrare insieme la festa più spaventosa dell'anno!



30 OTTOBRE

h.18.00:

Workshop di intaglio di zucche

Chi non ha sempre desiderato decorare la propria casa con una zucca-lanterna in pieno stile Halloween?Appuntamento a Zona Franka per il workshop di intaglio di zucche e dare vita a delle mostruose opere d'arte! Basta portare con te tanta fantasia.





31 OTTOBRE

h.21.00:

Festa in maschera e DJ set The Giradischi



INGRESSO GRATUITO con tessera Arci 2019/20



Incarna il tuo personaggio preferito per la festa in maschera a tema Halloween:

grazie al contest si eleggerà il travestimento più bello, il vincitore sarà ricompensato con un premio!



Ci saranno i The Giradischi per dare un tocco di #trash alla serata, ma soprattutto tanto cibo ed un'atmosfera spettrale, ispirata anche dalla filmografia horror.