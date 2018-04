Festa italiana dal mattino a tarda sera a Lido Losciale

Mercoledì 25 inauguriamo ufficialmente la bella stagione balneare.



Vi aspettiamo a CAPITOLO in spiaggia per una grande FESTA ITALIANA con musica, buon cibo ed animazione.

Dalle 10.00 del mattino alle 10.00 di sera...



SERVIZIO RISTORO - NOLEGGIO LETTINI - FOOD CORNER

MUSICA DAL VIVO - ANIMAZIONE - DJ SET...

Spazio "kinder Garden" dedicato ai più piccini.



SCEGLI LA FORMULA GIUSTA PER TE E PRENOTA...

DALLE ORE 16.00 INGRESSO GRATUITO IN LISTA NOMINALE



SERVIZI OFFERTI:

- NOLEGGIO LETTINI ED OBRELLONI

- BAR

- FOOD CORNER (In prenotazione e prevendita))

- RISTORANTE CON MENU FISSO (In prenotazione e prevendita))

- KINDER GARDEN (Con animazione e kids menu).



INTRATTENIMENTO:

- MUSICA DAL VIVO

- DJ SET

- ANIMAZIONE BABY



Info e prenotazioni 3331383031

