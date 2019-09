Il Presidio Granteatrino, per la Festa dei Lettori, organizza spettacoli e letture animate per famiglie e bambini

E’ partita la XV edizione della Festa dei lettori, l’annuale appuntamento dell’Associazione Presìdi del Libro con il sostegno della Regione Puglia.

Il Presidio Granteatrino propone spettacoli e letture animate per famiglie e bambini liberamente tratti dal grande classico della letteratura di Mark Twain Il principe e il povero.

Il testo, in linea con la tematica della festa, pone l’accento su quanto, nonostante le differenze economiche e culturali, la natura del bambino sia assolutamente la stessa a prescindere dalla provenienza familiare e come ognuno di essi possa, come il Povero di Twain, manifestare grande saggezza e generosità a prescindere dalla sua estrazione sociale.

24 settembre ore 16.30 Ludoteca ospedale pediatrico Giovanni XIII

25 settembre, ore 10.00 XVI Circolo Didattico “Di Venere” Ceglie del campo

25 settembre ore 18.00 Agorateca di Altamura

26 settembre ore 10.00 XVI Circolo didattico plesso S. Rita

27 settembre, ore 10.00 Scuola primaria Mazzini – Gioia del Colle27 settembre, ore 16.30 Libreria Laterza

28 settembre ore 10.30 Biblioteca Comunale Cagnazzi di Bari

Per adulti presso la Libreria Laterza:

27 settembre ore 16.30 Letture ad alta voce per insegnanti e docenti

28 settembre ore 18.00 Incontro con l’autore Paolo Morando

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero