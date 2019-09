Festa dei Lettori: "Le parole della Costituzione". Il programma degli appuntamenti a Bari e provincia

La XV edizione della "Festa dei Lettori", organizzata dai Presìdi del Libro con il sostegno della Regione Puglia, in programma fino al 29 settembre in oltre 60 comuni pugliesi e in altre 5 altre regioni d'Italia, da Trento al Capo di Leuca.

Il tema della "Festa" quest'anno è "Le parole della Costituzione".

PROVINCIA DI BARI

ACQUAVIVA DELLE FONTI Il viaggio delle parole: dalla Costituzione alla letteratura contemporanea

Percorso di promozione alla lettura in social-sharing: tramite video filmati giornalieri una breve riflessione sul significato delle parole, contenute anche in libri di narrativa contemporanea italiana e straniera; condivisione di brevi brani. Consultate il sito del Presidio di Acquaviva e le pagine Facebook dello stesso, dell'associazione " a casadigiacinto" e dell'Assessorato alla cultura cittadino

Lunedì 23 settembre

Perché scegliere il social-sharing come forma di condivisione? Il valore delle parole. La felicità sul comodino di Alberto Simone

Martedì 24 settembre

Famiglia: Il papà di Giovanna di Pupi Avati; Tutto sarà perfetto di Lorenzo Marone

Scuola: Diario di scuola di Daniel Pennac

Mercoledì 25 settembre

Giustizia: Il rumore delle parole di Vittorino Andreoli; nome: Pianoforte Vendesi di Andrea Vitali

Giovedì 26 settembre

Dignità: Io, Lauro e le rose di Mario Artiaco

Venerdì 27 settembre

Straniero: La teoria di Camila di Gabriella Genisi; guerra: L'amore graffia il mondo di Ugo Riccarelli

Sabato 28 settembre

Pensiero: 1984 di George Orwell e Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino

Domenica 29 settembre

Paesaggio: Senza mai arrivare in cima di Paolo Cognetti; Mesoamerica di Gaetano Appeso; cultura: Cara Napoli di Lorenzo Marone

In collaborazione con: Associazione culturale "A casa di giacinto" e Comune di Acquaviva delle Fonti - Assessorato alla cultura

ADELFIA

Martedì 24 settembre, ore 18.30 – Vecchia Stazione

Con Leonardo Palmisano su Nessuno uccide la morte

In collaborazione con: Aps Tipica Adelfia e Libreria del Marchese

ALTAMURA

Mercoledì 25 settembre, ore 18 – Agoracoteca

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero liberamente ispirato al libro di Mark Twain; adattamento di Caterina Wierdis. Scene di Anna Chiara Castellano Visaggi con Giacomo Dimase; pupazzi di Natale Panaro; regia di Paolo Comentale - età consigliata 4-10 anni

BARI - CIRCOLO BEETHOVEN A cura di Stefania Gianfrancesco.

Domenica 29 settembre, ore 11 - Circolo Beethoven (via Calefati 229)

Ascolto: Madrigale senza suono di Andrea Tarabbia (Premio Campiello 2019). Nella matinée musicale in programma capolavori del repertorio madrigalistico, quello che più di tutti parte e si basa sulla parola, dal Cinquecento fino ai giorni nostri, da Pierluigi da Palestrina a Ola Gjeilo, eseguiti dall’ensemble Altum Silentium

BARI – GRANTEATRINO Letture a cura degli attori della Compagnia Granteatrino

Martedì 24 settembre, ore 16.30 – Ludoteca ospedale pediatrico Giovanni XXIII

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero liberamente ispirato al libro di Mark Twain

Mercoledì 25 settembre, ore 10 – XVI Circolo plesso Via Di Venere, Ceglie del Campo

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero liberamente ispirato al libro di Mark Twain

Mercoledì 25 settembre, ore 17 – Biblioteca Cagnazzi

Letture ad Alta Voce tratte da autori contemporanei per l’infanzia e la gioventù rivolte agli abitanti del quartiere in collaborazione con il 2° Municipio

Giovedì 26 settembre, ore 10 – XVI Circolo plesso S. Rita, Carbonara

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero liberamente ispirato al libro di Mark Twain

Venerdì 27 settembre, ore 16.30 – Libreria Laterza

Letture ad Alta Voce tratte da autori contemporanei per l’infanzia rivolte a insegnanti di Scuole Elementari e Medie

Sabato 28 settembre, ore 18 – Giardino condiviso Scuola Marconi di San Cataldo

Letture ad Alta Voce tratte da autori contemporanei per l’infanzia rivolte alle famiglie del quartiere in collaborazione con APS Genitori Marconi

Sabato 28 settembre, ore 18 - Libreria Laterza

Con Paolo Morando su Prima di piazza Fontana. Dialogo con il giornalista Piero Ricci

BARI – LIBRINCITTÁ

Venerdì 27 settembre, ore 18 - Caffè d'arte

Con Titti Marrone sulle parole della Costituzione dignità, lavoro, persona. Introduce Marina Losappio; dialogo con Antonella Del Giudice. Letture dal romanzo La donna capovolta

Sabato 28 settembre, ore 10.30 - Liceo linguistico Marco Polo

Docenti e studenti incontrano Titti Marrone per analizzare le parole della Costituzione persona, salute, famiglia. Letture dal romanzo La donna capovolta a cura degli studenti

BARI – MUSICHE&ARTI

Domenica 29 e lunedì 30 settembre

Mostra, visite didattiche in Bari vecchia, incontri

In collaborazione con: MiBAC- Soprintendenza Archivistica e Bibliografica di Puglia e Basilicata

BITETTO Le parole della Costituzione … dai Principi fondamentali alle buone pratiche

Da martedì 24 a venerdì 27 settembre, ogni giorno, dalle ore 9 alle 13 – I.C. “C. Cianciotta - G. Modugno”

Giochi di prelettura nella Scuola dell’Infanzia. Lettura di brani scelti tratti da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (Classi 1^ e 5^ Primaria /1^ Classi Secondaria primo gr.), da Kalopolis di Ada Fiore (Classi 2^ Secondaria primo gr.) e da Apri gli occhi di Rita Lopez (Classi 3^ Secondaria primo gr.)

Bookcrossing e letture sceniche da Le avventure di Pinocchio, a cura dell’attore Massimiliano Massari dell’Associazione “Burattini al chiaro di Luna”

Da martedì 24 a venerdì 27 settembre, ogni giorno, dalle ore 9 alle 13 - Polo Liceale “E. Amaldi”, per classi del primo e secondo biennio

“Liberi per Costituzione”: letture nelle classi e nel giardino dell’Istituto scolastico

Ciò che inferno non è di Alessandro D’Avenia; Io sono Malala di Christian Lamb e Malala Yousafzai; Il ladro di merendine di Andrea Camilleri; Il buio oltre la siepe di Harper Lee

Giovedì 26 settembre, dalle ore 16 alle 18.30 – Biblioteca Comunale

Leggere la Costituzione in Biblioteca. Letture, laboratori ludici e merenda per bambini da 5 a 10

In collaborazione con: Amministrazione comunale, Biblioteca comunale, librerie del territorio.

BITONTO La salute nella Costituzione

Mercoledì 25 settembre, ore 18 – Sala Conferenze Biblioteca Comunale “Eustachio Rogadeo”

Presentazione alla cittadinanza del Presìdio del Libro di Bitonto con l’intervento dell’Assessore al Marketing Territoriale Dott. Rocco Rino Mangini e della Presidente dell’Associazione Culturale Ante Litteram Barbara Buttiglione

Ospiti: Avvocato Michele Coletti, Presidente del Centro Studi Sapere Aude che anticipa i contenuti del Festival del Diritto (27/28/29 settembre) il cui tema è la Salute nei suoi aspetti giuridici, scientifici e sociali; Dott.ssa Lizia Dagostino, Psicologa GRU, che presenta il volume Donne della Repubblica, declinando al femminile i temi dell’impegno civile e politico

Venerdì 27 settembre, ore 18.30 - Teatro Traetta

Cibo e salute: il diritto alla salute con il Prof. Michele Mirabella, il Prof. Antonio Moschetta, il Prof. Filippo Anelli, il Ten. Col. Giovanni Aspromonte, il Dott. Vito Antonio Delvino, l’On.le Marcello Gemmato

Domenica 29 settembre, ore 18 - Teatro Traetta

Salute e fine vita: con dignità fino alla fine? Dibattito a cura del Centro Studi Sapere Aude con il Dott. Michele Ruggiero, S.E. Monsignor Francesco Savino, Beppino Englaro, Dott. Luca Savino

In collaborazione con: Cooperativa Ulixes, Centro Studi Sapere Aude, Libreria del Teatro

CASSANO DELLE MURGE

Leggere la democrazia: percorso letterario verso le radici della carta costituzionale

Venerdì 27 settembre, ore 18 – Biblioteca Civica

Letture pubbliche tratte dalle opere di Platone, Tommaso Moro, Alexis de Tocqueville, Tommaso Campanella, Jean-Jacques Rousseau, Amartya Kumar Sen

In collaborazione con: Associazione Officine del Sud

CONVERSANO La Terra vista dalla Luna

Presentazione di libri e dialoghi intorno al tema delle parole necessarie

Martedì 24 settembre, ore 10.30 - Monastero San Benedetto / Community Library

Famiglia: La Rampicante di Davide Grittani. Presenta Alessandra Minervini

Mercoledì 25 settembre, ore 20 - Santa Chiara

Politica: Cara Premier ti scrivo di Daria Colombo. Interviene Antonio Decaro; presenta Maddalena Tulanti

Giovedì 26 settembre, ore 18 - Chiesa di San Benedetto

Minoranze: Senza salutare nessuno di Silvia Dai Prà. Interviene Federico Imperato; presenta Ilaria Guidantoni

Venerdì 27 settembre, ore 18 - Santa Chiara

Cultura: Cuori lunatici, Cuori fanatici. Dialogo tra Edoardo Albinati e Paolo Di Paolo. Presenta Oscar Buonamano

Sabato 28 settembre, ore 10.15 - San Giuseppe

Legalità: I dieci Passi. Piccolo breviario sulla legalità di Flavio Tranquillo. Interviene Michele Laforgia; presenta Annamaria Minunno

Domenica 29 settembre, ore 18.30 - Santa Chiara

Dignità: Storia della liberazione sessuale di Lucetta Scaraffia. Interviene Ludovico Abbaticchio; presenta Desirèe Prestifilippo

In collaborazione con: LECTORINFABULA european cultural festival (XV edizione)

CORATO

Lunedì 23 settembre, ore 9 - Scuola C. Battisti-Giovanni XXIII

1,2,3 Costituzione! Laboratorio ludico-didattico a cura di Carmen Centrone con i bambini delle seconde classi della scuola primaria

Lunedì 23 settembre, ore 17 - Biblioteca comunale M.R. Imbriani

Le parole della Costituzione: incontro con i ragazzi delle scuole medie superiori di Corato

Martedì 24 settembre, ore 9 - Scuola C. Battisti-Giovanni XXIII

1,2,3 Costituzione! Laboratorio ludico-didattico a cura di Carmen Centrone con i bambini delle prime classi della scuola primaria

Martedì 24 settembre, ore 17 - Biblioteca comunale M.R. Imbriani

I principi fondamentali della Costituzione spiegati dai ragazzi: dialogo con i ragazzi delle scuole medie inferiori di Corato

Giovedì 26 settembre, ore 19 - Libreria Ambarabacicicoco

Con Alessandro Cobianchi su Di versi diversi; dialogo con la libraia Giada Filannino

Venerdì 27 settembre, ore 18 - Chiostro del Palazzo di Città

La legalità non è una favola: performance a cura di Carmen Centrone con i partecipanti al progetto di esperimento sociale

Sabato 28 settembre, ore 18.30 - Biblioteca comunale M.R. Imbriani

Con Grazia Gotti su 21 donne all’Assemblea; dialoga con la libraia Giada Filannino

Da lunedì 23 settembre a venerdì 4 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12.45 - Libreria Ambarabacicicoco.

La Costituzione nello zaino: laboratorio didattico a cura di Giada Filannino rivolto ai bambini delle terze-quarte-quinte classi della scuola primaria. Per concordare data e orario telefonare al numero: 0808987728 o 3484292921

In collaborazione con: IC Battisti-Giovanni XXIII, ICS Imbriani- Piccarreta, IC Tatoli-De Gasperi, IC Oriani-Tandoi, IISS Federico II Stupor Mundi, ITET Tannoia, Libreria Ambarabacicicoco, Carmen Centrone, pedagoga teatrale

GIOIA DEL COLLE Resistere con le parole

Mercoledì 25 settembre, ore 18.30 - Chiostro del Municipio

Con Marco Balzano: Resto qui

Venerdì 27 settembre, ore 9 – Biblioteca Anna Giacoia / Scuola Elementare Mazzini

La Costituzione raccontata ai bambini; letture e drammatizzazione

Venerdì 27 settembre, ore 11.30 – Aula Magna / Scuola Elementare Mazzini

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero di Paolo Comentale

In collaborazione con: Liceo Classico P. V. Marone – I.C. Carano Mazzini (Plesso Mazzini) - Comune di Gioia del Colle

GRAVINA IN PUGLIA Il diritto a raccontare storie

Mercoledì 25 settembre, ore 19.30 - Officine Culturali Peppino Impastato, Gravina in Puglia (BA)

Atlante delle emozioni delle città. A cura di Teatro dei Sassi, letture di Luciana Paolicelli e Massimo Lanzetta

D'una città diceva Italo Calvino, non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. Perché una città vive dei ricordi e delle emozioni intrecciate alle sue strade dagli abitanti, e certe volte una risposta può arrivare senza che nessuna domanda sia stata formulata

GRUMO APPULA Parole nobili e don Tonino Bello

Mercoledì 25 settembre, ore 9 - plesso SS Medici

Incontro-laboratorio di Vittoria Facchini con i ragazzi dell’”Ist. Comp. Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” sul testo Fate presto bambini, l’Unicef rovesciato

Mercoledì 25 settembre, ore 10.40 – plesso Giovanni XXIII P.za Da Vinci

Incontro-laboratorio di Vittoria Facchini sul testo Fate presto bambini, l’Unicef rovesciato, con i ragazzi dell’”Ist. Comp. Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto”

Giovedì 26 settembre, ore 9 - palestra plesso SS Medici

Incontro di don Salvatore Leopizzi e Giancarlo Piccinni con i ragazzi dell’”Ist. Comp. Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” e dell’IISS T. Fiore sul testo Parole Nobili. Dizionario della nonviolenza

Giovedì 26 settembre, ore 11 - IISS T. Fiore

Incontro di don Salvatore Leopizzi e Giancarlo Piccinni con i ragazzi dell’IISS T. Fiore sul testo Parole Nobili. Dizionario della nonviolenza

Sabato 28 settembre, ore 20 - Sala della Cultura Palazzo Comunale

Reading teatrale su Oltretutto. Più vicino a don Tonino Bello di e con Michele Santeramo

In collaborazione con: Città di Grumo A. e Biblioteca Comunale “B. D’Amato”, Comune di Binetto, “Ist. Comp. Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto”, IISS T. Fiore di Grumo A., libreria I Billini

MODUGNO

Giovedì 26 settembre, ore 19 – Palazzo Colavecchio

Politica: Con Pino Pisicchio su Il collezionista di santini; dialogo con Patrizia Camassa

Venerdì 27 settembre, mattina - ISMS Dante Alighieri

Lavoro: Laboratorio con le Parole della Costituzione animato dalle classi seconde

Venerdì 27 settembre, ore 18.30 – CEA Masseria Carrara

Con Francesco Dezio, Roberta Marinelli e Leo Palmisano

Sabato 28 settembre, ore 10.30 - IISS Tommaso Fiore

Uguaglianza: Con Grazia Gotti su 21 donne all’assemblea (in rete con il Presidio di Corato)

Domenica 29 settembre, ore 19 – Chiesa delle Monacelle

Reading con Tiziana Gerbino (attrice): Donne di Andrea Camilleri. A cura di Rosa Petruzzelli; con il supporto musicale di Sandro Cardascio

Lunedì 30 settembre, mattina - ISMS Dante Alighieri

Laboratorio con le Parole della Costituzione con le classi di III media

In collaborazione con: IISS Tommaso Fiore, SMS Dante Alighieri, FIDAPA Modugno, Il Cardo Possibile, CEA Masseria Carrara (via delle Rose 22 Modugno ZI). Con il gratuito patrocinio del Comune di Modugno

MOLA DI BARI Parole in Libertà

Sabato 28 settembre, dalle ore 17.30 – Libreria “Per dare un libro” (via C. Battisti)

Poesia, letture per bambini e adulti, musiche e conversazione sui temi suggeriti

In collaborazione con: la Libreria “Per fare un libro”; l’Associazione Progetto donna di Monopoli; l’Associazione Libriamola; 100 Thousand Poets for Change

MONOPOLI Le parole che curano

Martedì 24 settembre, ore 18 – Biblioteca Civica Rendella

Art. 1 e art. 33 Cost.: incontro con il regista-scrittore Federico Rizzo, autore di Diario intimo di un collezionista di mostri e proiezione del film Fuga dal call center

Venerdì 27 settembre, ore 9.30 - Biblioteca Civica Rendella

Maratona di letture di alcuni articoli della Costituzione a cura di delegazioni di studenti del primo ciclo di istruzione. Ogni Istituto ha a disposizione circa 30 minuti per letture, proiezioni, riflessioni sulle seguenti parole della Costituzione: persone, paesaggio, famiglia, scuola. Consegna ai lettori di una copia della Costituzione Italiana a cura del Presidio del libro di Monopoli

Venerdì 27 settembre, 18.30 - Biblioteca Civica Rendella

Concerto-spettacolo di musiche originali composte da Clara e Robert Schumann, ovvero la Follia declinata nel nome dell’amore, proposte in versione originale a cura di Clelia Sguera; ad eseguirle un pianista classico, una violinista e un pianista jazz in varie combinazioni cameristiche, con l’ausilio dell’elettronica.

Ad un rappresentante per ciascun Istituto scolastico di Monopoli la propria scuola affiderà la lettura di un articolo della Costituzione legato alle parole che curano: diritti inviolabili, dignità, eguaglianza, salute, libertà, doveri, minoranze

Sabato 28 settembre, ore 10 – Biblioteca Civica Rendella

Incontro con il magistrato Michele Parisi; intervento di delegazioni di studenti degli istituti secondari di secondo grado del Comune di Monopoli (circa 40 studenti per ciascuno dei tre Istituti)

In collaborazione con: Amministrazione comunale - Assessorato alla cultura e Pubblica Istruzione - Biblioteca civica Prospero Rendella – i quattro Istituti Comprensivi - Polo Liceale - Istituti Tecnici - Istituto d'istruzione superiore "Luigi Russo" - Associazione Sguardi di Cinema italiano

NOCI Le parole non sono solo da leggere

Venerdì 27 settembre, ore 19 - Chiostro delle Clarisse

In collaborazione con gli Avvocati Gennaro Notarnicola, Anna Martellotta e Antonia Laera

NOICATTARO – RUTIGLIANO – CONVERSANO Paesaggio fa rima con...

Sabato 28 settembre, dalle ore 9 alle 12

Libringiro: adozione di una vetrina. Percorso degli studenti tra le vetrine delle attività commerciali, adottate e allestite dalle classi con consigli di lettura: libri, poesie, ricette, rappresentazioni teatrali e declamazioni, che partano, tutti, dallo spunto tematico 'paesaggio fa rima con...'

Sabato 28 settembre e lunedì 30 settembre, dalle ore 10 alle 12 – Sala consiliare di Noicattaro

Per le scuole proiezione del film di animazione Coco (Walt Disney - premio oscar 2017 come miglior film d'animazione e per la canzone)

In collaborazione con: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Noicattaro, Rutigliano e Conversano

RUVO DI PUGLIA Educare alla bellezza per costruire un cammino di libertà

Giovedì 26 settembre, ore 17 – Libreria l’Agorà – Bottega delle Nuvole

Kamishibai Il giardiniere dei sogni a cura dei LiberEroi

Giovedì 26 settembre, ore 18.30 - Libreria l’Agorà – Bottega delle Nuvole

Trovare la poesia nascosta. Educare alla bellezza con il metodo Caviardage: presentazione e laboratorio con Tina Festa

In collaborazione con: Associazioni Patto per la Lettura Comune di Ruvo di Puglia

SANNICANDRO DI BARI Per non perdere la nostra umanità

Letture e riflessioni sulle parole diritti inviolabili, libertà, guerra, straniero, cultura

Martedì 24 settembre – Castello Normanno-Svevo

Christian Di Domenico presenta Nel mare ci sono i coccodrilli, spettacolo ispirato all’omonimo libro di Fabio Geda

In collaborazione con: Comune di Sannicandro e Istituto comprensivo Don Bosco-Manzoni

SANTERAMO IN COLLE Io e gli altri nello spazio della collettività

Domenica 29 settembre, mattina - Libreria Equilibri

Incontri con le classi di scuola primaria: “Lo spazio privato come luogo sicuro e accogliente”, reading e laboratorio dal libro La casa di Nonna Italia di Paola Valente a cura dell’Associazione Teatro Egò

Giovedì 3 ottobre, ore 20 - Libreria Equilibri

“Le dimensioni del con-vivere”, momento di riflessione condivisa con il laboratorio di philosophy for community condotto da Francesca Cecca a partire dal capitolo “Spazio pubblico e sfera privata” del saggio Vita activa di Anna Arendt

In collaborazione con: Scuole primarie Santeramo, Associazione Teatro Egò, Libreria Equilibri

TORITTO

Da lunedì 23 a sabato 28, dalle ore 9 alle 12 - I.C “Bosco-Manzoni”, per gli alunni della scuola secondaria di I Grado

Bella e Gustavo di Zita Dazzi: i valori dell’amicizia, della solidarietà, dell’accoglienza - la sussidiarietà. Con performance, pensieri e letture da parte degli alunni

Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, dalle ore 9 alle 12 - scuole primarie I.C “Bosco-Manzoni”

Letture da Storie Prima della Storia di Stefano Bordiglioni; attività di archeologia divulgativa e laboratorio didattico inerente il paesaggio murgiano e la sua storia, con l’attività “caccia alla preistoria” curata da Domenico Lorusso, referente dell’associazione Vivarch e presidente del centro studi e didattica ambientale Terrae e Ophrys

Da lunedì 23 a sabato 28 settembre, dalle ore 9 alle 12 – I.C “Bosco–Manzoni”

Con Franca Cicirelli: letture animate e creative riguardante il termine paesaggio; performance, pensieri e letture da parte degli alunni della scuola secondaria di I Grado

Da martedì 24 a venerdì 27, dalle ore 16 alle 17.30 - c/o Centro San Girolamo Emiliani

Animazione e letture inerenti alcune parole della Costituzione: persona, dignità, famiglia, cittadinanza

dalle ore 16 alle 17.30 con bambini di scuola dell’infanzia e prime classi della primaria: letture animate e attività laboratoriali affidate ad una associazione di volontariato del territorio; con bambini scuola primaria: lettura e rappresentazione grafico-pittorica del contenuto

dalle ore 17.30 alle 19 con ragazzi scuola secondaria 1° grado: realizzazione di un prodotto multimediale

dalle ore 19.30 alle 21 con giovani e adulti: spettacolo di scuole di danza del territorio che presentano piccole esecuzioni a tema

In collaborazione con: I.C “Bosco-Manzoni”, Pro Loco Toritto-Quasano, Comune di Toritto Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, Officine Culturali Laboratorio Urbano “dove come quando”, Centro di Educazione Ambientale Terrae, Centro di educazione ambientale Oprhys, Associazione di Archeologia Divulgativa Vivarch, Parco Nazionale Alta Murgia