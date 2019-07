La Rcu San Giorgio- Torre a Mare si presenta ai cittadini il 17 luglio alle 19,00 in occasione della "FESTA DEL MARE -CENA IN BIANCO" nella suggestiva location della balconata di "CALAFETTA" a Torre a Mare, un luogo scelto con l'obiettivo di riqualificare zone della città poco utilizzate.

Alle ore 21,00 si darà inizio alla cena in bianco con il seguente regolamento:

- Vestirsi completamente di bianco

- Allestire i tavoli di bianco con estro e fantasia

- Divieto assoluto di plastica, carta e lattine

- Portare da mangiare senza ausilio in loco di catering esterni

- Non sporcare o lasciare rifiuti in giro (essendo un evento che serve a vivere gli spazi pubblici è giusto mantenerli puliti)

- Divertirsi e condividere

La partecipazione è gratuita