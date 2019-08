Concerti, dj-set, Bari Vinyl Connection e incontri culturali e letture per la Feta del Mare 2019

Nell’ambito degli appuntamenti della Festa del mare, il programma degli eventi promossi dal Comune di Bari con il sostegno e la collaborazione di Regione Puglia, Pugliapromozione e TPP - Teatro Pubblico Pugliese, di seguito gli appuntamenti in programma domani, mercoledì 7 agosto.

In piazza Eroi del Mare, a partire dalle ore 21, il live di Nicola Conte e Carolina Bubbico. Attingendo ad una vasta gamma di ispirazioni che vanno dallo Spiritual Afro jazz all’elettronica Contemporary Tribal passando per l’Afrobeat & Uplifting Soul Disco, i set di Nicola Conte viaggiano nello spazio e nel tempo creando una sorta di atmosfera stimolante attraverso l’aggiunta di musicisti dal vivo, questa volta con la presenza di Carolina Bubbico che, oltre a cantare e a suonare, crea ritmi vocali dando vita ad un’esibizione improvvisata e pervasa da una vera atmosfera dancefloor.

A seguire i Dj Set di Claudio De Tullio e Andrea Fiorito.

Dalle ore 19 alle 2 di notte il Fortino Sant’Antonio propone invece Bari Vinyl Connection, l’iniziativa a cura di Summit Club Bari, coordinamento gruppo Assioma, che aggrega un gruppo eterogeneo di artisti attivi in territorio pugliese e internazionale, al fine di creare una nuova connessione tra le figure di riferimento dell’intrattenimento musicale barese.

Accanto al mercatino del vinile l’appuntamento di domani è con Ivan Piepoli, Pierpaolo Guaragno & Arcangelo DJ - “Hard To Explain.

Sempre al Fortino, dalle ore 19 a mezzanotte, spazio alla lettura e agli appassionati di libri con Sailing books - Rotte letterarie, a cura di Spine: alcune tra le librerie indipendenti più attive della città presentano al pubblico un’accurata bibliografia ragionata attorno al tema del mare. Il mare che ha da sempre ispirato scrittori, poeti e illustratori. Un modo nuovo per conoscere i libri, i librai e il loro lavoro di presidio culturale.

Domani ad accogliere il pubblico saranno Svoltastorie & Libreria 101.

Svoltastorie è una libreria per ragazzi e ragazze di ogni età dove si possono trovare storie per riconoscere svolte da non perdere.

Intanto al Teatro Margherita prosegue fino al 31 agosto On Board, la mostra fotografica collettiva a cura di PhEST – See Beyond the sea (ingresso libero, tutti i giorni ore 10-13 e 16-21.30) con gli artisti Federico Winer, Noelle Mason, Dario Agrimi e Jasmine Pignatelli.