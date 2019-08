Cinema per Festa del Mare, a San Girolamo i film Quo Vado?, Focaccia Blues e Lacapagira

Il 13 e il 14 agosto a San Girolamo tre appuntamenti – rigorosamente ad ingresso gratuito in collaborazione con Apulia Film Commission- con il cinema made in Puglia per Festa del Mare – Bari 2019 promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Pugliapromozione, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari. Martedì 13 agosto doppia proiezione al Waterfont alla ore 21.00 Quo vado? regia di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno e alle ore 23.00 Focaccia Blues regia di Nico Cirasola con Dante Marmone, Luca Cirasola, Tiziana Schiavarelli, Renzo Arbore, Lino Banfi. Mercoledì 14 agosto alle ore 21.00 Lacapagira di Alessandro Piva con Dino Abbrescia, Teodoro Dante Marmone, Nicola Pignataro, Mino Barbarese, Teodosio Barresi.

Prosegue fino al 18 agosto, dalle ore 19 alle 2 di notte, il Fortino Sant’Antonio ospita invece la 2^ edizione di “Bari Vinyl Connection”, mercato del vinile e dj set quotidiani a cura di Summit Club Bari, con il coordinamento del gruppo Assioma.