Nell'Archivio di Stato di Bari il concerto di brani musicali eseguiti da giovani musicisti della terra di Puglia

Il 21 giugno 2019, alle ore 19.30, in occasione della 25a edizione della Festa della Musica, presso l’Auditorium dell’Archivio di Stato di Bari si svolgerà un concerto di brani musicali eseguiti da giovani musicisti della terra di Puglia, con la direzione artistica dei Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro.

Nella prima parte si assisterà a due brevi recitals solistici di due talentuosi pianisti, allievi del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, e già vincitori di numerosi concorsi: il quindicenne Vincenzo Francesco de Angelis eseguirà musiche di Rota, Debussy e Mendelssohn e il ventenne Giuseppe Demartino suonerà la Barcarola op. 60 di Chopin e due Momenti musicali p.16, il n. 3 e il n. 4, di Rachmaninoff.

Nella seconda parte della manifestazione, grazie alla collaborazione della dirigente Giusy Morano, i protagonisti saranno gli allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado “De Amicis Dizonno” di Triggiano (BA), già premiati in varie kermesse musicali, che si esibiranno con la loro fanfara in esecuzioni… a suon di jazz, diretti dal Maestro Aldo Bucci, trombettista di fama internazionale.

Gli arrangiamenti musicali, ideati per questa formazione così particolare, sono stati realizzati dallo stesso Aldo Bucci che si presenterà anche in veste di solista allo strumento.



Ingresso libero