L'Orchestra Filarmonica Pugliese rende omaggio a Fellini eseguendo le colonne sonore scritte da Nino Rota

Il CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica riprende la propria attività dal vivo domenica 21 giugno 2020, Festa della Musica, con un concerto dal vivo che avrà luogo presso il Garden Arena di Molfetta (BA), alle ore 20,00. La manifestazione organizzata localmente dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte in co-produzione con l’Associazione Legni Pregiati di Molfetta vede protagonista l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal Maestro Giovanni Minafra che presenta un programma dedicato a Nino Rota, in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini.

Grazie alle attività internazionali del CIDIM il concerto sarà trasmesso in diretta streaming per l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam che, in collaborazione con Rai Cinema, propone la rassegna “Fare Cinema” in versione digitale con eventi trasmessi via streaming in diretta, a causa delle misure restrittive imposte dal governo olandese a causa della diffusione del COVID 19. Giunta alla sua Terza Edizione, “Fare Cinema” è una Rassegna tematica dedicata alla promozione del cinema e dell’industria cinematografica italiana organizzata dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC), ANICA, ICE e Istituto Luce - Cinecittà diffusa in tutto il mondo attraverso la rete diplomatico-consolare e gli Istituti Italiani di Cultura.

L’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam e il Suo direttore, Dottoressa Carmela Callea, hanno voluto arricchire quest’anno la rassegna con la realizzazione, in collaborazione con il CIDIM, di questo concerto in diretta streaming concepito nel programma come un Omaggio a Federico Fellini di cui saranno eseguite alcune fra le più celebri colonne sonore composte per i suoi film da Nino Rota, con arrangiamenti orchestrali a cura del Maestro Direttore Giovanni Minafra.

Il Concerto sarà preceduto da una presentazione realizzata attraverso Piattaforma Zoom in cui interverranno Francescantonio Pollice Vice Presidente del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica, Roma), Giacomo Piepoli e Laura Bienna rispettivamente Direttore artistico e Presidente dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, Carlo Gentile, di Rai Cinema. Introduce gli ospiti il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam Carmela Callea. La presentazione avrà inizio con un messaggio registrato da S.E. l’Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi Andrea Perugini.

L’organizzazione tecnica è affidata al dott. Ugo Pruneri. Per partecipare alla presentazione e concerto tramite ZOOM: ID: 831 8729 0833 Password: 156495. L’ evento sarà trasmesso in diretta anche tramite le pagine Facebook dell'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam e del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica di Roma.