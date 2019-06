Festa della Musica tra campane, flamenco e concerti

Il prossimo venerdì 21 giugno, anche a Castellana-Grotte, si onorerà la consuetudine internazionale della Festa della musica.

Sorta nel 1982 in Francia per celebrare il solstizio d'estate, la manifestazione ha attecchito anche nel nostro Paese, su impulso del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del turismo e con il coordinamento dell'AIPFM, Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica.

Nella nostra città, sarà ancora il concerto di campane a caratterizzare l'appuntamento organizzato dalla Pro Loco “don Nicola Pellegrino” in collaborazione della Casa Musicale Luisi e tante altre associazioni locali.

Si inizierà in mattinata quando, dalle ore 10 alle ore 12, suoneranno a festa e ad intermittenza le campane della chiesa di San Leone Magno, San Francesco d'Assisi, dell'Immacolata, del Monastero delle Benedettine, di Santa Maria del Caroseno, di San Francesco di Paola, detta San Giuseppe, de Il Salvatore e di San Nicola di Genna.

Alle 10:30, pure, si terrà il particolare concerto con le campane del Santuario Madonna della Vetrana. Le campane del convento eseguiranno “Tu sei del Popolo”, “Cristus Vincit”, “Ave Lourdes”, “Ave Fatima”. In serata, alle ore 20:00, in piazza Nicola e Costa, a cura dell’associazione “Castellana Conviene”, ci sarà un’esibizione di flamenco e tango argentino.

A seguire, alle ore 20:30, lungo la scalinata di via Brennero, si esibirà la Schola Cantorum “don Vincenzo Vitti” diretta da Vittorio Petruzzi. Infine, alle 21:00, al fresco del terrazzo di Palazzo Sgobba di corso Italia, concerto di Gianni Rosini a cura della Pro Loco “don Nicola Pellegrino”; partecipazione su prenotazione, prelazione ai soci del sodalizio. Lungo corso Italia - infine - street food con specialità enogastronomiche internazionali.