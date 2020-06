''E Splendevan le stelle al solstizio d'estate'', una serata dedicata alle musiche di Pino Daniele nel porticciolo di Palese

Dopo i traumi della lunga sosta causata dal coronavirus, ci si rimette in carreggiata per tutelare e valorizzare i territori e lo si fa nello stesso luogo in cui un anno fa fu presentato pubblicamente la Rete Civica Urbana di Palese: il porticciolo.

Le Associazioni Ecomuseo Urbano del Nord Barese, Continente Sommerso, G.AT., StareInsieme e Va.Cul.Po., in collaborazione con il Comune di Bari e il V Municipio, vi invitano ad una bella serata con le indimenticabili musiche di Pino Daniele riproposte dalla Sciò Live Band, che già a ferragosto dell'anno scorso entusiasmò gli spettatori assiepati nei giardini accanto alla stazione locale, quelli del lascito Garofalo. E' il giorno della Festa Europea della Musica!

Nella serata verranno raccolte anche le adesioni di partecipazione al progetto di Urbanistica Partecipata "Giunsero dal mare e al mare torneremo" per la riqualificazione dell'area portuale ad uso di tempo libero, sport, cultura, musica, teatro. Sarà l'inizio della riqualificazione di tutta l'area costiera di Palese.



Secondo le indicazioni del D.P.C.M. 11/06/2020 per gli spettacoli all'aperto, saranno messe a disposizione 150 sedie distanti un metro una dall'altra in area delimitata e controllata all’ingresso con termoscanner. Gli interessati alla partecipazione (gratuita) alla serata e ad occupare posti a sedere, devono inviare una richiesta a ecomuseourbanodelnordbarese@ gmail.com e ricordarsi di indossare la mascherina. Andranno comunque e in ogni caso rispettati la distanza di sicurezza anche all’esterno dell’area delimitata e il divieto di assembramento.