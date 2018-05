A Bari e provincia musei aperti grazie all'iniziativa "Festa dei Musei e Notte Europea dei Musei"

Le aperture diurne di sabato 19 e di domenica 20 maggio osserveranno gli orari di apertura ordinari, con i consueti costi (e le riduzioni e le gratuità previste per legge).

L’apertura straordinaria serale di sabato 19 maggio sarà di 3 ore, secondo le modalità concordate in fase di contrattazione decentrata locale. Il biglietto di ingresso sarà al costo simbolico di 1 euro (eccetto le riduzioni e le gratuità previste per legge). Elenco dei luoghi con apertura straordinaria serale di sabato 19 maggio (in allestimento)

Notte europea dei Musei 2018 a Palazzo Simi - Bari

Bari, Palazzo Simi

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 19.00, 22.00 Ultimo ingresso 21.30

Apertura straordinaria serale Visite guidate alle mostre al piano terra della storica dimora con le mostre archeologiche “Ceramiche Apule. La Casa, il Convito, l’Amore nel IV secolo a.C”, “Bari , sotto la Citta” e all’area archeologica sotterranea, parte del percorso Bari sotterranea.

Notte europea dei Musei 2018 - Laboratorio di restauro San Francesco della Scarpa - BARI

Bari, Laboratorio di restauro SABAP-BA San Francesco della Scarpa - BARI

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 19.00 - 22.00 Ultimo ingresso 21.30

Apertura straordinaria serale del Laboratorio di restauro della Soprintendenza ABAP della città metropolitana di Bari Visite guidate a cura del personale tecnico-scientifico della Soprintendenza sulle tecniche di restauro di sculture e tavole lignee dipinte e dipinti su tela.

Notte europea dei Musei 2018 - SABAP-BA Dolmen di San Silvestro Giovinazzo - BARI

Giovinazzo, Strada Provinciale n. 107

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 19.00 - 22.00 Ultimo ingresso 21.30

Apertura straordinaria serale del Dolmen di San Silvestro - Giovinazzo Visite guidate a cura del personale della SAPAB-BA