Festa patronale dei Santi Medici Cosma e Damiano ad Alberobello

Dal 1639 al 2019, 383 anni di devozione e di storia. E’ molto più antica della Comunità alberobellese ed è straordinario momento di aggregazione e di identità di un popolo che intorno ai suoi patroni si riconosce ogni giorno.

E’ tutto pronto ad Alberobello per l’edizione 2019 dei Santi Medici Cosma e Damiano. Dal 25 al 29 settembre la Capitale dei trulli sarà in festa, anche se in realtà già lo è da quasi un mese. Le celebrazioni in onore dei Santi patroni sono già partite, come tradizione, il primo settembre con l'esposizione solenne delle immagini e delle reliquie di Cosma e Damiano.e si concluderanno il 31 ottobre con il ritorno dei Santi Medici nella loro nicchia nella basilica ma il clou della festa sarà da mercoledì a domenica. In particolare il 27 con la tradizionale festa dei pellegrini e il 28 con la tradizionale festa degli alberobellesi.

C’è grande attesa per la settimana della festa che vive di diversi momenti speciali. Come per esempio la lunga notta tra il 26 e il 27 quando tantissimi devoti si mettono in cammino dai paesi limitrofi per arrivare alle prime luci del mattino ad Alberobello per la tradizionale messa delle 4 che apre le celebrazioni del 27 tra cui quella delle 10.00 presiedua dal vescovo. Alle 11 poi la solenne processione con le sacre immagini. Il 28 invece il culmine è la processione delle 17.30 alla presenza delle istituzioni dei paesi limitrofi.

Il programma civile si aprirà mercoledì 25 con la consueta fiera del bestiame e di merci varie (che l’anno prossimo compirà 200 anni) nei pressi del campo sportivo in contrada Popoleto. L’illuminazione artistica sarà accesa giovedì 26 alle 19.15. Previsti anche da giovedì a sabato i tradizioni concerti bandistici, i fuochi pirotecnici, le giostre (che quest’anno si terranno in Contrada Popoleto e via Rota per ragioni di sicurezza) e il concerto di Ivana Spagna domenica 29 settembre.