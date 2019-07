Radio PoPizz festeggia il quarto compleanno tra canti, balli e divertimento nell'Anfiteatro della Pace di Bari

Domenica 21 luglio all’Anfiteatro della Pace di Bari, con ingresso gratuito, si festeggerà tra canti, balli, tanto divertimento e alcune novità, il quarto compleanno di Radio PoPizz, emittente radiofonica e televisiva, nata nel 2015 da un’idea di Renzo Belviso, editore radiofonico locale, con più emittenti al suo attivo e con oltre quarant’anni di esperienza.

Esattamente dal 15 luglio del 2015, dai 101 MHz in Fm, oltre che sugli smartphone, questa radio trasmette musica allegra che punta a intrattenere il pubblico barese, con leggerezza e simpatia. Alla città, inoltre è dedicato ampio spazio al fine di recuperare e mantenere la propria cultura tradizionale.

Sarà particolarmente ricca la proposta artistica di questo quarto compleanno, tra consuetudini e novità. Immancabili, infatti, sono i comici baresi Nicola Pignataro e Franco De Giglio, che dalla prima festa, come un portafortuna, hanno sempre partecipato. Due le principali novità. Una è il ritorno sulle scene live di Pino Di Modugno, talentuoso fisarmonicista premiato in tutto il mondo, che con i suoi ottant’anni stupirà il pubblico con un proprio momento musicale nel quale darà dimostrazione delle sue apprezzate doti di musicista. Ancora, insieme ai comici presenti, proporrà un medley dei più celebri brani baresi, tra i quali “Abbasc a la marine” e “Sanda Necole va pe mar”. L’altra novità è il debutto della Banda PoPizz, formazione musicale ufficiale della radio diretta da Renzo Belviso, che durante i suoi live creerà una situazione divertente e coinvolgente, in pieno spirito PoPizz, dove la gente potrà cantare insieme, come in un grande karaoke.

In apertura ci saranno i Barincanto, trio che porta avanti la tradizione dei canti e dei suoni della musica barese; seguiranno momenti comici con Antonello Vannucci e la sua chitarra, Carlo Maretti e Davide Ceddia. Quest’ultimo anche nelle vesti di direttore artistico dell’associazione culturale Amichi di Michele Visaggi. Ogni anno, durante la festa, c’è un momento dedicato al sociale, creando attenzione nel settore della solidarietà. Domenica saranno illustrate le attività dell’associazione diretta da Francesco Visaggi, impegnati nella prevenzione degli incidenti stradali.

Anfiteatro della Pace – Via Natale Loiacono, 20 – Bari

Infoline: 0805245654

Inizio spettacolo 21:00