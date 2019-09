Festa della Rete Civica Urbana di Carrassi, San Pasquale, Mungivacca: spettacoli, musiche popolari e dj-set

La Rete Civica Urbana Carrassi, San Pasquale, Mungivacca dà il via alle proprie iniziative con una grande festa di inaugurazione aperta alla cittadinanza, in programma sabato 28 settembre a partire dalle ore 17:30 fino a sera. Saranno presentate le 19 associazioni che compongono la RCU e le iniziative aperte a tutti in programma per i prossimi mesi autunnali; sono previste attività per grandi e piccini e un momento conviviale dalle ore 20:30, in cui chi vorrà potrà portare del buon cibo, tavoli, sedie e stoviglie (rigorosamente SENZA PLASTICA, per rispettare l'ambiente).

PROGRAMMA:

- 17:30 - dj-set a cura dell'associazione Cucciolo;

- 18:00 - 19:00 - intrattenimento per bambini con le mascotte di Minnie e Topolino, zucchero filato e popcorn (fino alle ore 21:00) e spettacolo di magia di Mago Rasul a cura dell'associazione Cucciolo;

- 19:00 - 19:20 - spettacolo di improvvisazione teatrale a cura dell'associazione Teatro Osservatorio;

- 19:00 - 20:00 - Statue viventi - la galleria del ‘700 a cura dell’associazione Vitruvians;

- 19:20 - 20:00 - yoga della risata a cura dell'associazione Le Meraviglie;

- 20:00 - 20:20 - altro spettacolo di improvvisazione teatrale a cura dell'associazione Teatro Osservatorio;

- 20:00 - presentazione della Rete Civica Urbana e delle associazioni componenti;

- 20:30 - momento conviviale (portarsi cibo, tavoli, sedie e stoviglie rigorosamente SENZA PLASTICA, siamo amici dell'ambiente) con musiche popolari del Sud del gruppo di Gianni Amati (a cura dell'associazione Artidea Cultura);

- 23:30 - chiusura della serata.