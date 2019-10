Benedizione degli animali sul sagrato della Chiesa di San Leone Magno in Bitonto

Torna l’appuntamento annuale della Festa del Patrono d’Italia San Francesco d’Assisi, e per tale circostanza i Francescani di Bitonto organizzano la benedizione degli animali sul sagrato della Chiesa di San Leone Magno alle ore 19.00 di venerdì 4 ottobre. Gli animali saranno benedetti dal neo Parroco fra Leonardo Civitavecchia.

Vogliamo guardare con estremo entusiasmo a questo giorno, non solo per il ricordo di un Uomo che ha fatto della semplicità l’essenza della sua vita, ma anche per ricordare San Francesco, il ‘fratello’ degli animali, che ci insegna empatia e semplicità. In tutti i suoi racconti, nelle sue preghiere sono presenti gli animali come pesci, agnelli e soprattutto uccelli. Ma sicuramente, l’episodio più conosciuto è quello legato al lupo che terrorizzava la città di Gubbio. Si narra che Francesco riuscì a parlare con il lupo, domando la sua ferocia e facendo tornare la pace nel paese.

Francesco ha vissuto una vita in armonia e nel rispetto di ogni essere vivente e per noi rimane un esempio da seguire.

Ecco perché chiederemo per chi ha costanti rapporti con i nostri amici animali un cuore pieno di compassione, mani delicate e gentili.