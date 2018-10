Festa San Francesco d'Assisi 2018 a Castellana Grotte

Solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e dei Frati francescani. Si svolgerà presso il Santuario "Madonna della Vetrana" a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 4 ottobre 2018 e vedrà esibirsi in serata il gruppo musicale dei "Cipurrid", intervallati dallo spettacolo pirotecnico della Firemagic Event di Luca Benedetti. In dettagli il programma della serata:

Giovedì 4 ottobre - Solennità di San Francesco d’Assisi



Ore 18:30 Santa Messa Solenne presieduta da fra Donato Sardella, vicario della Provincia dei Frati Minori di Puglia-Molise

Al termine Messaggio di pace del Sindaco dott. Francesco De Ruvo

Ore 19:30 Fiaccolata con l’Immagine del Santo.



Al termine della fiaccolata delle 19:30 Esecuzione dell’inno nazionale italiano a cura dell'Associazione Banda Castellana Grotte - M° Vito D'Elia



ore 21:00 CIPURRID in concerto con musica popolare del sud Italia

ore 22:30 Spettacolo pirotecnico a cura della ditta Firemagic Event



Angolo di degustazione di pietanze enogastronomiche

Luna park e gonfiabili per i più piccoli

Esposizione di arte figurativa nel chiostro del Convento