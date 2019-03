A Castellana Grotte la Festa di San Giuseppe, Patrono degli artigiani con animazione e degustazioni

Martedì 19 marzo 2019, con il patrocinio del Comune di Castellana-Grotte, l'A.C.A.I. e l'U.P.S.A. Confartigianto cittadine propongono la "Festa di San Giuseppe".

Il programma dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe patrono degli artigiani prevede, alle ore 9:00 di martedì 19 marzo 2019, presso la chiesa di San Francesco di Paola, meglio conosciuta come San Giuseppe, sita in largo Porta Grande, la celebrazione della Santa Messa. Alle ore 19:00, Santa Messa, benedizione e consegna delle tessere sociali. Seguiranno animazione e degustazione. Interverranno la Banda Cittadina di Castellana-Grotte e la ditta di fuochi pirotecnici Martino De Carlo.