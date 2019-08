A Locorotondo giochi e musica per la 'Festa in onore di San Lorenzo'

Festa in onore di San Lorenzo il prossimo 10 agosto in Sc. 77 contrada Gabriele. Nell'occasione sono previsti giochi e musica.

Inoltre il Comitato Festa Patronale San Rocco di Locorotondo annuncia un’edizione speciale della Festa di San Rocco con diverse novità dal 14 al 17 agosto.

La “Notte bianca di San Rocco” resterà quest’anno scolpita nella memoria. L’appuntamento è per il 15 agosto, alle 22 in via Cavour. La vita di San Rocco sarà raccontata dalla splendida voce dal grande attore Francesco Pannofino. La rappresentazione sarà diretta dalla bravissima Elisa Barucchieri con le performance di danza aerea della ResExtensa dance company. Uno spettacolo che si annuncia indimenticabile.

C’è grande attesa poi per la 61esima edizione della Sagra Pirotecnica della Valle d’Itria: un appuntamento imperdibile, il 16 agosto, che porterà a Locorotondo oltre 100 mila visitatori.