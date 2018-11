La Festa di San Nicola dei baresi: gli eventi in programma

Le feste di San Nicola del 6 dicembre (solennità liturgica) e del 9 maggio (Traslazione delle reliquie da Mira a Bari) come quella del 19 dicembre e del 22 maggio (secondo il calendario giuliano) rappresentano grandi momenti di fede e di pietà popolare che vedono coinvolti migliaia di pellegrini provenienti da ogni parte della Puglia e da tutta l’Italia meridionale peninsulare, nonché numerosissimi pellegrini ortodossi provenienti soprattutto dalla Russia che riconoscono in San Nicola il più potente intercessore presso Dio.



Solennità liturgica del 6 dicembre

Il fascino di San Nicola, della sua storia e della sua popolarità, dei suoi miracoli, della sua carità, richiama ancora molti pellegrini che, fiduciosi nella sua intercessione, ricorrono a lui per chiedere favori divini ed implorare da Dio la sua infinita misericordia.

Festeggiare san Nicola non vuol dire solamente continuare una tradizione storica che si tramanda di generazione in generazione, ma, per molti pellegrini, significa ravvivare l’esperienza della fede, rafforzare i vincoli di comunione che legano i cristiani pellegrini sulla terra, attraverso la testimonianza di uno dei santi più venerati dalla cristianità.

SAN NICOLA DEI BARESI 2018

Programma

24 novembre 2018

50° ANNIVERSARIO ELEVAZIONE DI SAN NICOLA A BASILICA PONTIFICIA (1968-2018)

09.00 Istituto Ecumenico San Nicola. 50° Anniversario della Costituzione Apostolica "Basilicae Nicolaitanae". Convegno: "La Basilica Pontificia San Nicola nelle Costituzioni Apostoliche dei Sommi Pontefici" (Prima Parte)

12.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica Basilica presieduta da Sua Em.za Rev. ma il Cardinale Giovanni Angelo BECCIU, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi

16.00 Istituto Ecumenico San Nicola. Convegno (Seconda Parte)

19.30 Piazza San Nicola. Ad un mese dal Natale: accensione delle luminarie natalizie della Ditta Domenico PAULICELLI Light Design di Capurso (Bari)

2 dicembre 2018

ESPOSIZIONE DELLA STATUA DEL SANTO

7.30-9.00-10.30-12.00-13.00; 18.30- 20.30 Basilica San Nicola. Sante Messe 18.00 Basilica San Nicola. Esposizione della Statua del Santo

3/4/5 dicembre 2018

TRIDUO IN ONORE DI SAN NICOLA

18.30 Basilica San Nicola. Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Antonio STAGLIANÒ, Vescovo di Noto (Siracusa)

5 dicembre 2018

ASPETTANDO SAN NICOLA

17.00-20.00 Piazza San Nicola. Fondazione Myrabilia: “Aspettando San Nicola” (5a edizione). I bambini disegnano con candeline una immagine del Santo realizzata dall'illustratore svedese Johan THÖRNQVIST

6 dicembre 2018

SOLENNITÀ LITURGICA DI S. NICOLA

04.00 Apertura della Basilica

04.30 Molo Sant’Antonio. Lancio di Diane della Ditta Firelight di Giuseppe ROBERTO di Valenzano

05.00 Basilica San Nicola. Santa Messa presieduta da fr. Giovanni DISTANTE OP, Rettore

05.45 Piazza San Nicola. Arrivo della "Fiaccolata di San Nicola" (26a edizione)

06.00-13.00 Basilica San Nicola. Santa Messa ogni ora

18.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Pietro PAROLIN, Segretario di Stato di Sua Santità, insieme con Ecc.za Rev.ma Mons. Francesco CACUCCI, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Al termine: Donazione dei Maritaggi; Consegna delle chiavi della Città a San Nicola da parte del Dott. Antonio DECARO, Sindaco di Bari. Processione con la Statua del Santo per le vie della Città Vecchia

ITINERARIO DELLA PROCESSIONE: Basilica San Nicola - Via delle Crociate - Via Carmine - Strada San Marco - Piazzetta Sant'Anselmo - Via Palazzo di Città - Piazza Mercantile - Piazza del Ferrarese - Strada Vallisa - Via Roberto il Guiscardo - Strada Palazzo dell’Intendenza - Strada San Domenico - Via Boemondo - Piazza Federico II di Svevia - Piazza Odegitria - Arco della Neve - Via Trancredi - Strada Carmine - Via della Crociate - Piazza San Nicola - Basilica San Nicola

22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta Firelight di Giuseppe ROBERTO di Valenzano

17 dicembre 2018

UN VIOLINO PER SAN NICOLA

20.00 Basilica San Nicola. "Un violino per San Nicola" costruito e donato alla Basilica dal M° Fabio FOTUNATO. Concerto per violino e archi della Camerata Musicale Barese. Solista violinista: M° Oleksandr SEMCHUK

19 dicembre 2018

SOLENNITÀ DI S. NICOLA SECONDO IL CALENDARIO GIULIANO

06.00 Basilica San Nicola. Accoglienza dei Pellegrini Ortodossi

09.00 Basilica San Nicola. Divina Liturgia

19.00 Basilica San Nicola. Presentazione del libro commemorativo della Traslazione della reliquia di S. Nicola a Mosca e San Pietroburgo nei mesi di maggio-luglio 2017. Seguirà un Concerto in onore di Sua Em.za il Metropolita di Volokolamsk Hilarion ALFEEV, Presidente del Dipartimento per le relazioni esterne della Chiesa del Patriarcato di Mosca

22 dicembre 2018

CONCERTO DI NATALE

20.30 Basilica San Nicola. "Cantiamo il Natale". Canti del Natale nel mondo interpretati e diretti dal M° Roberto OTTAVIANO, con la partecipazione straordinaria di Giovanna CARONE, Maria GIAQUINTO, Lisa MANOSPERTI, Leo GADALETA, Michele MARZELLA, Vince Abbracciante, Nando DI MODUGNO, Nicola NESTA, Giorgio VENDOLA, Pippo D’AMBROSIO e Cesare PASTANELLA. Voce narrante: Rocco CAPRI CHIUMARULO