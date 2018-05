Solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso a Gravina in Puglia

Gravina si prepara a rivivere nel segno della devozione i solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Non delude le aspettative e si presenta ricca di eventi l’edizione 2018 della sentita manifestazione popolare, con l’apertura nella mattinata del 25 Maggio attraverso il tradizionale lancio delle diane e la chiusura in musica il successivo 28 Maggio.

In primo piano l’aspetto religioso, con la comunità gravinese che si appresta a rinnovare il proprio atto di fede al Santissimo: al triduo eucaristico che inizierà già il 24 Maggio seguirà il 27 la santa messa solenne celebrata dal vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, monsignor Giovanni Ricchiuti, con la benedizione dei campi e, in serata, la processione per le vie della città. Quindi, ancora, l’indomani, benedizione di auto e mezzi agricoli e santa messa di ringraziamento.

Sul piano dei festeggiamenti civili, invece, da segnalare il concerto di Francesco Sàrcina e Le Vibrazioni. La nota band si esibirà in piazza Pellicciari nella serata del 28 Maggio. Previsti, sempre sul piano dei festeggiamenti civili, anche concerti bandistici, mostre, sagre (da non perdere quella della focaccia e della verdeca) e spettacoli pirotecnici.

Spazio, inoltre, il 26 Maggio, all’ormai tradizionale conferimento dell’onorificenza ai gravinesi distintisi nel mondo per il loro impegno, i successi professionali e l’attaccamento agli ideali che il Crocifisso incarna, quest’anno tributata al professor Ferdinando Pentimone, universalmente noto ed apprezzato per la sua attività accademica di studio, ricerca ed insegnamento nel campo, in

particolare, della medicina interna.

Già dato alle stampe il cartellone. Ad occuparsi dell’organizzazione l’associazione culturale “Santissimo Crocifisso”, affiancata dalla comunità parrocchiale della chiesa di San Sebastiano, dall’antica confraternita del SS. Crocifisso e dall’Amministrazione comunale.



A seguire, il programma completo:

Programma religioso

24-25-26 maggio 2018

Triduo Eucaristico predicato da don Stefano Nacucchi, parroco di Maria Ss. Addolorata in Poggiorsini e Direttore Diocesano per la pastorale giovanile.

Ore 18.30: Santo Rosario

Ore 19.30: Celebrazione della S. Messa e Adorazione Eucaristica

Domenica 27 maggio “Festa del Santissimo Crocifisso”

Orario SS. Messe: 7.30, 8.30, 10.00. 18.30

Ore 11.00: Santa messa solenne celebrata da S. E. Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo della

Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti

A seguire la benedizione dei campi

Ore 19.30 – Processione con la Venerata Immagine del Santissimo Crocifisso

Lunedì 28 maggio

Ore 11.00: Benedizione auto e mezzi agricoli in via San Sebastiano (Sagrato chiesa)

Ore 19.00: Santa messa di ringraziamento.