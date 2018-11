A Triggiano si celebrano i prodotti tipici della terra con la 5° edizione di “Sapori d’Autunno”

L’Anteas Triggiano, in collaborazione con la FNP-Cisl di Bari e con il patrocinio del Comune di Triggiano, organizza la 5° edizione di “Sapori D’autunno”, l’evento che celebra i prodotti tipici della terra: noci, castagne, zucche, corbezzoli, carrube, melagrane, mandorle, cotogne e altri frutti che profumano d’autunno. Non mancheranno momenti di spettacolo e convivialità. La manifestazione avrà luogo il 10 e 11 novembre 2018, dalle ore 19.00 nei pressi di piazza della Croce e via Dante a Triggiano.

Sabato 10 novembre, alle ore 18.00, presso la Chiesa Madonna della Croce si terrà la conferenza “Prevenzione e Stili di Vita: la salute comincia dalla tavola, l’importanza di una sana alimentazione”. Aggiungere i relatori presi da locandina

L’ingresso è gratuito.