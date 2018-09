Ad Adelfia ritorna la Festa dell'Uva con prodotti della terra ed eventi musicali

Giunta alla sua ottantanovesima edizione e ad un passo dalle celebrazioni novantennali, La Festa dell’Uva adelfiese già vuole festeggiare la sua carriera e i suoi successi invitandoVi a partecipare per mantenere alto e fiero il suo livello artistico-culturale.

Come ogni anno, Pro Loco Adelfia organizza in una delle piazze dei suoi rioni (per l’anno 2018 è prevista l’esibizione in Corso Umberto I – all’aperto – in data 5/6/7 Ottobre) la consueta Festa tenendo molto a sottolineare quanto essa sia diversa dall’usuale sagra di paese. Dopo anni di rodaggio, la mission della Festa dell’Uva si vuole discostare dal semplice evento di intrattenimento e mira a celebrare il prodotto tipico della sua terra e l’ammirevole lavoro dei suoi produttori in tutto il mondo, associandone l’importanza a quello che è il bagaglio storico culturale dei suoi cittadini.



Così come i frutti della sua terra hanno accompagnato Adelfia nella sua crescita, anche l’arte ha contribuito al suo arricchimento cercando fin dalla sua storia più antica un costante binomio tra uva e musica di qualità.



Grazie ai Commercianti, ai Produttori, agli Sponsor del settore, alla Regione Puglia, all' Amministrazione Comunale e ai simpatizzanti per la loro partecipazione attiva.



A breve il programma