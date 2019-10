Ad Acquaviva la 'Festa del Vino Primitivo e del Cece Nero'

Torna l’ormai tradizionale Festa del Vino Primitivo e del Cece Nero, giunta alla sua sedicesima edizione, organizzata dall’Assocazione Turistica Pro Loco Curtomartino - Acquaviva delle Fonti con il patrocinio del Comune di Acquaviva Delle Fonti - Municipio e Unpli Puglia nell'ambito di Unpli Puglia - Delegazione Murgia e Gravine.

Un must dell’autunno acquavivese e dell’intera Murgia per i tanti appassionati della gastronomia locale e del buon vino primitivo Doc Gioia del Colle, che punta a valorizzare i prodotti più genuini e tradizionali del nostro variegato territorio.



Una manifestazione che quest’anno torna ad essere, per rinnovamento e innovazione, un appuntamento fisso per la città di Acquaviva delle Fonti, attraverso il quale promuovere le attività locali e il suggestivo Centro Antico, luogo di scambio culturale e cuore pulsante del paese. L’evento, che si svolgerà Sabato 23 NOVEMBRE, a partire dalle ore 18:00, seguirà un percorso lungo i vicoli che collegano Piazza Maria SS. di Costantinopoli a Piazza dei Martiri 1799 e Piazza Don Albertario, creando una calorosa atmosfera conviviale e accogliente.



Il percorso, come ogni anno, sarà arricchito da stand gastronomici che proporranno ai visitatori antiche ricette preparate con il gustoso e caratteristico cece nero e tanti altri prodotti locali, accompagnate dal prelibato vino primitivo delle nostre cantine, tra cui, in particolare, i rinomati produttori del nostro territorio, Tenute Chiaromonte e Cantine Polvanera.



ATTENZIONE:

Il programma dell'evento è in fase di definizione.

Sarà possibile avere maggiori informazioni nei prossimi giorni, consultando il sito www.prolocoacquaviva.it o inviando una e-mail a info@prolocoacquaviva.it.







INFORMAZIONI:

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da Martedì alla Domenica | 10:00-13:00 e 17:00-20:00. Chiuso il Lunedì

392.3369394 (Tel. Sms o Whatsapp) • infopoint.acquaviva@gmail.com