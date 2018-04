A Cassano delle Murge Pic Nic sull'Aia con le Feste di Primavera

La festeesaporimurgiani, in collaborazione con La Bottega di Pierino ed Agriturismo Amicizia, organizzano il " PIC NIC sull'AIA - FESTE DI PRIMAVERA" evento dedicato ad adulti e bambini.

Vi aspettiamo per trascorrere l'intera giornata del 1° maggio all'insegna del divertimento, del relax a diretto contatto con la natura, in un clima di Amicizia e cordialità.



Una giornata fuori porta dedicata allo svago e al divertimento nella natura dal mattino a sera presso l'Aia dell'AGRITURISMO AMICIZIA , location de la "GRANDE FESTA DI PIERINO".



COSTO INGRESSO ADULTO € 5

COSTO INGRESSO BAMBINO € 3



ATTIVITA' PREVISTE

- DIVERTENTISMO :

Nell’arco dell’intera giornata Animazioni , Giochi , Disco e tante Attività con la PI.GI. EVENTI presenta Pino GIANNINI e i DJ di Radio “Mi Piaci” con la partecipazione della Scuola di Ballo e Danza Latin Soul Bari.



PER TUTTA LA GIORNATA: >

PER I PIU' PICCOLI



parco giochi gonfiabili fruibile e gratuito durante tutta la giornata

possibilità di giro a cavallo ………. € 2 a giro

animazione per i più piccoli con la presenza di mascotte a cura de "LA BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE"



PER I PIU' GRANDI



Ampi spazi verdi con porte da calcio e reti da pallavolo , fruibili e gratuiti per tutta la giornata

Agribus ………. 1€ a persona

Bigliardini ………. 1€ a gettone

Tavoli da Ping Pong ………. 5 € a coppia a mezz’ora

Noleggio bici per escursioni ………. 5 € a bici per ora

Noleggio quad (solo su prenotazione , rif. Leonardo Paciolla 3473319644 dell’associazione Murgia quad)



FOOD

Per il pranzo sono previste due possibilità :



• Pranzo libero : tutti gli ospiti potranno portare da casa quello che desiderano consumere ed eventuale fornacella. L'arrosto sarà effettuata in un'area dedicata , dove piazzare la propria fornacella ed arrostire in totale tranquillità.



• SOLO su prenotazione ci sarà la possibilità di farsi preparare il pranzo da ritirare direttamente ai banchi self-service :



PRANZO ADULTO : PRIMO + SECONDO + BEVANDA A SCELTA € 15

PRANZO BABY : PRIMO + BEVANDA € 7



(Bevanda a scelta tra : acqua , coca , aranciata , birra PAULANER)



In entrambi i casi , per integrare , ci sarà la possibilità di acquistare direttamente al banco i prodotti de “LA BOTTEGA DI PIERINO” : carni , salumi , formaggi prodotti da l’Agriturismo Amicizia.



Ogni gruppo/famiglia avrà il proprio tavolo , assegnato all’ingresso : i tavoli sono distribuiti sia nell’area coperta che all’esterno sotto gli alberi. Munirsi di eventuali seggiolini per bambini.



Gastronomia curata e garantita da l’ “Agriturismo Amicizia”.



In caso di pioggia o mal tempo tutte le attività saranno effettuate AL COPERTO sotto le tensostrutture presenti !!



START: ORE 09.00



Per informazioni chiamare il 080-763393 oppure (consigliabile) scrivere direttamente a info@festeesaporimurgiani.it o info@amicizia.it



www.festeesaporimurgiani.it

web: https://www.facebook.com/festadellabirracassano/



Location , AIA dell’AMICIZIA in C.da Cristo Fasano 162 , Cassano delle Murge (BA)