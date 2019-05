Al lido Ilmaredentro la quarta edizione di “Festeggiamo la Famiglia” con musica e laboratori creativi

Domenica 2 giugno al lido Ilmaredentro sarà proposta la quarta edizione di “Festeggiamo la Famiglia”, il consueto evento speciale dedicato a grandi e piccini, con musica e laboratori creativi per i più piccoli, che inaugura la stagione estiva barese.

Questa iniziativa, dal 2016, è nata per via dall'orientamento dello stabilimento al benessere dei bambini. All'interno del lido è presente un punto “Baby Pit Stop” dell’Unicef e fa parte del circuito "Family friendly". Per tutta la giornata si darà spazio al divertimento dei piccoli, con attività ludiche che si svolgeranno sotto le ampie zone ombreggiate o nelle due piscine.

Sono quattro le attività principali previste per i bambini, alle quali ci si potrà iscrivere gratuitamente all’arrivo al lido. Durante la mattina, con inizio previsto per le 11, ci sarà il laboratorio “Edga: il maialino nero. Impariamo la bellezza della diversità”, organizzato dall’illustratrice Laura Fusco. Qui i partecipanti, dai 3 ai 6 anni, potranno divertirsi in modo creativo e istruttivo. Infatti dopo una lettura di un’omonima storia che esalta la diversità di ognuno, i bambini disegneranno palloncini. Alla stessa ora l’associazione Alchimisti Novi terrà il “Laboratorio di pittura con materiale di riciclo” dove si realizzeranno forme di elementi legati al mare con il cartone da imballo e pitture acriliche.

Nel pomeriggio, alle 15, l’illustratrice terrà un nuovo laboratorio, questa volta per bambini dai anni in su. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, sarà riproposto “Rame e fantasia” un momento divertente di creatività in cui i partecipanti avranno la possibilità di creare delle figure del mondo marino con lastre di rame, realizzando dei rilievi, in stile art&craft. A completare le attività dedicate ai bambini ci sarà “I love pizza”, laboratorio gastronomico nel quale i piccoli potranno cucinare e mangiare una delle loro portate preferite.

Durante la giornata anche numerose attività per i più grandi. Si andrà dalla classica animazione al belly painting, ovvero il disegno sul pancione, un modo per coccolare la mamma e il nascituro, grazie alla delicatezza delle setole dei pennelli, senza tralasciare lo spazio dedicato ai gonfiabili, il consueto happy hour pomeridiano, con djset e ovviamente il relax sotto l’ombrellone di fronte al mare Adriatico.

Ilmaredentro – Via dello Speziale – Bari

Infoline: 0805348894 - info@lidoilmaredentro.it

Apertura: 9:00