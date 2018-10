A Toritto la XXVIII Festival Anspi della Canzone Oratoriana

Nei giorni venerdì 26 ottobre e sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 20.00 presso il Salone del Centro Parrocchiale di Toritto (BA) in via San Giovanni Bosco 15, l’Anspi San Nicola Toritto in collaborazione con la Parrocchia San Nicola Toritto e con il patrocinio del Comune di Toritto, dell’Anspi Puglia e del Comitato Zonale Anspi, organizza due serate all’insegna della musica e della spensieratezza.

Si ripete per la 28esima edizione il Festival ANSPI della Canzone Oratoriana, una competizione canora che vede sul palco, nella serata del 26 ottobre, bambini dai 6 ai 14 anni e nella serata del 27 ottobre, giovani dai 14 anni in su, interpretando canzoni rigorosamente inedite e suonate dal vivo.

La partecipazione all’evento è gratuita: portate con voi solo tanta voglia di divertirvi.