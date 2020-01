Festival dell'hamburger & co. presso Eataly Bari

Le regole per un hamburger da leccarsi i baffi, sono 5: utilizzare dell'ottima carne, cuocerla al punto giusto, usare il pane che meglio si abbina alla carne, aggiungere svariati ingredienti e farcirlo a piacere...



Quelli di Eataly dicono: ''Bhe noi ce la metteremo tutta affinchè siano i nostri migliori hamburger, ma con delle variazioni sul tema: vegetariano, di pesce, siciliano...''.



Le proposte:

- panino alla curcuma con giotto di fassona, scamorza affumicata, pancetta croccante, radicchio e salsa bbq

- panino classico con giotto di fassona, provolone, pomodoro fresco, insalata, cipolla rossa e salsa senape e miele

- panino al nero di seppia con pollo impanato, insalata, barbabietola, scaglie di grana e mayonese alla barbabietola

- panino alla barbabietola con semi con burger di melanzana, pesto genovese, bufala e pomodoro secco

- panino con salsiccia di suino, cicoria ripassata, pecorino e nduja

- ravazzata della Pasticceria Franco Vento

- ravazzata con cime di rape e salsiccia della Pasticceria Franco Vento

- panino con tonno scottato, misticanza, maionese al pomodoro, pomodoro secco e chips di Gagang il Ristorante di Michele Carofiglio

- panino con carpaccio di salmone, stracciatella, misticanza, maionese e granella di pistacchio di Gagang il Ristorante di Michele Carofiglio



e tante altre golosità in arrivo...



Di certo non potrete mancare!