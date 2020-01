Festival dello spaghetto

Per la prima volta nelle cucine di Eataly Bari, il Festival dedicato al piatto più iconico della cucina italiana: LO SPAGHETTO!



Solo due serate per assaporare gli spaghetti "in tutte le salse"



Cosa mangeremo:

Da "Le Cucine del Mercato"

- Spaghetto alla Gricia

- Spaghetto con crema di melanzane arrosto e noci

- Spaghetto con nduja e stracciatella

- Spaghetto al pesto, peperone crusco e pomodoro secco



dal "Gagang il Ristorante di Michele Carofiglio"

- Spaghetto cozze e pomodorino

- Spaghetto con ragù di polpo

- Spaghetto con crostaceo e la sua bisque



dalla "Pasticceria Franco Vento"

- Timballo di spaghetti



Cosa berremo:

di "Testecalde - Birrificio Artigianale Sociale"

- Tostata

- Essenziale

- Fumè

- Artefatta

- Ambiziosa

- Terrosa



E venerdì, la musica di "Orecchiette Swing" accompagnerà la serata!



Vi aspettiamo!