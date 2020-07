A Palese il Festival Ecomuseale delle Arti

Grande serata sabato 18 al Parco Lascito Garofalo, in via Duca d'Aosta a Palese nei pressi della stazione ferroviaria. In scena il prof. Franco Leone con il suo "Caravaggio - poesia della luce", nel 410° anniversario della morte dell'enorme Artista e il gruppo femminile "Hubba Bubba" per un mix di musiche pop, swing e blues. Da non perdere!

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a ecomuseourbanodelnordbarese@ gmail.com; controllo all'ingresso con termoscanner, distribuzione di gel sanificante, mascherina obbligatoria fino al posto.

Nel corso della serata saranno raccolti contributi liberi a sostegno delle spese organizzative non rendicontabili.Patrocinio del V Municipio, nell’ambito del progetto Reti Civiche Urbane-Palese.

Palese (Bari)

Parco Lascito Garofalo, via duca d'Aosta nei pressi della stazione ferroviaria

ore 20:30

ingresso libero