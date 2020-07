IX edizione Festival della Pace attraverso la Cultura

La STARGATE Universal Service AdV, ringrazia il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dott. UGO PATRONI GRIFFI, che quest'anno ha concesso il salone del TERMINAL CROCIERE del Porto di Bari per la IX Edizione del FESTIVAL della PACE attraverso la CULTURA, e la presidente PINA CATINO del Club UNESCO di BISCEGLIE per l'attiva collaborazione.

L' Evento si svolgerà dal 16 al 30 luglio, dalle ore 10,00 alle 20,30 ogni giorno (compreso il sabato e la domenica).

Giovedì 16 luglio alle ore 18.00 inaugurazione della Mostra Collettiva “Luce e Colori d'estate” Madrina sarà IRINA HALE artista anglo-russa che vive in Puglia, a Cisternino da oltre 50 anni, saranno presenti Artisti Nazionali e Internazionali con esposizione di opere d'arte diverse e complementari tra loro, per un unico grande fine: promuovere la Cultura, perché secondo Nicholas Roerich ideatore del Patto di Pace, che porta il suo nome, e del Vessillo che ne è il simbolo,” dove c'è Cultura, c'è Pace…e dove c'è Pace c'è Cultura “.

Da venerdì 17 luglio, ogni giorno ci sarà un incontro – dibattito a tema con la partecipazione di Associazioni, Fondazioni, Enti ed Aziende, e Musica, Poesia, Danza, Teatro, Cinema, Sport.

Sabato 25 luglio “GIORNO FUORI DAL TEMPO”

È il giorno più importante del FESTIVAL, una ricorrenza che secondo tradizioni tramandate nei secoli attraverso gli antichi Maya e Toltechi, viene festeggiato come ispirazione di rinnovamento e rinascita in tutto il mondo attraverso l’Arte, la Scienza e la Spiritualità. Un modo per sensibilizzare e promuovere la diversità culturale che può diventare patrimonio fondamentale per lo sviluppo umano verso una cultura di Pace tra i cittadini del Mondo.

Giovedì 30 luglio grande Festa di chiusura con le consegne degli Attestati a tutti gli Artisti partecipanti e dei premi ai vincitori del concorso “Vota la Pace”.

La STARGATE Universal Service AdV vi invita ad unirvi alla sua FESTA della Pace.

L'ingresso è gratuito, libero e aperto a tutti.

Link al post: https://www.facebook. com/csvbari/posts/ 1326045444265752