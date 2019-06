Gørild Mauseth, Valerio Mastandrea e Chiara Martegiani e tanti ospiti al Festival “Del Racconto, il Film”

Si va avanti senza sosta nella tabella di marcia della decima edizione del Festival di Cinema&Letteratura “Del Racconto, il Film”, organizzato dalla cooperativa sociale “I bambini di Truffaut” sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Giancarlo Visitilli, e per il prossimo fine settimana le proposte tra libri e film sono ancora una volta imperdibili.

Il festival ha la caratteristica di trattare, come nessun altro fa, tutte le sfaccettature del Sociale. Ed è l’unico itinerante del Sud Italia che coniuga la passione per il grande schermo con quella per il libro.

La piazza Cattedrale di Bitonto torna ad accogliere le presentazioni e le proiezioni di “Del Racconto, il Film”, giovedì 27 giugno: sarà una serata particolare, si parlerà di Russia attraverso una riflessione su due dei sui grandi personaggi più noti: Lenin e l’eroina Anna Karenina, protagonista del romanzo di Tolstoj. Il professore associato di Letteratura russa dell’università degli studi di Bari Aldo Moro, Marco Caratozzolo terrà una lezione speciale partendo dal libro “Lenin, un uomo” di Maksim Gor'kij (Sellerio), nel quale si racconta la storia di Lenin, visto non dal piano politico, ma personale, secondo lo sguardo di Maksim Gor’kij, che lo conobbe bene dai primi del Novecento, nell’esilio (il famoso soggiorno di Capri), poi con la rivoluzione (in cui Gor’kji non credeva tanto) e dopo.

A seguire il film, tributo all’amore, “Karenina & I” di Tommaso Mottola (Concorso sez. La terra vista dalla luna), con lui ci sarà l’attrice norvegese Gørild Mauseth, leggenda del cinema nordico che ha accettato di interpretare Anna Karenina nel paese natale di Tolstoj. A questa sfida si aggiunge quella di voler recitare il ruolo di Anna in Russo, una lingua che non ha mai parlato prima. Sulle tracce di Anna, e per scoprire i veri motivi per cui Tolstoj ha scritto il romanzo, l’attrice viaggia da Venezia al fiordo delle sue origini sulle coste Artiche della Norvegia, e poi in treno attraverso l’immensa Russia, alla ricerca dei segreti che Tolstoj aveva nascosto nel personaggio. L’esperienza la riporta inaspettatamente alle sue radici e ai suoi dolori più profondi, che in un gioco di specchi con l’eroina di Tolstoj, dà alla luce un’interpretazione unica. Ruolo della vita, Anna Karenina ha cambiato Gørild per sempre.

La serata è realizzata in collaborazione con Coop. Alleanza 3.0.

Venerdì 28 giugno il festival ritorna a Sannicandro di Bari, in Corte Castello, che ospiterà il finalista del Premio Strega 2019 Pier Paolo Giannubilo con il suo libro “Il risolutore” (Rizzoli). A dialogare con l’autore sarà Stefania Santelia, docente presso l’Università degli studi Aldo Moro di Bari. Il libro racconta l’avventurosa vita di Gian Ruggero Manzoni, il pronipote di Alessandro.

Il film abbinato sarà “Ride” opera prima di Valerio Mastandrea, che sarà in collegamento video durante la serata assieme all’attrice protagonista Chiara Martegiani. Il film, che ha avuto una candidatura ai Nastri d’Argento e una al David di Donatello, è dedicato ad una donna che perde il marito durante un incidente sul posto di lavoro. Film introspettivo che fa riflettere sul lutto e sui modi, tutti personalissimi, di viverlo.

La settimana si conclude con l’appuntamento del sabato 29 giugno, in piazza Cattedrale a Bitonto. Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, presenterà l’ultimo libro dei giornalisti scrittori, Carlo Bonini e Giuliano Foschini intitolato “Ti mangio il cuore”(Feltrinelli) e dialogherà con loro sulla tematica affrontata nel testo: la mafia foggiana, la sua crudeltà e spietatezza e la capacità di essere capillare nel tessuto sociale. Chiude la serata la proiezione del film “L’assoluto presente” di Fabio Martina (inedito Sud Italia) basato su un fatto realmente accaduto. Ambientata a Milano è una storia di violenza gratuita da parte di alcuni giovani verso uno sconosciuto malcapitato. Il film si propone d'indagare la psiche dei giovani di oggi (Incontro riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti, è possibile accreditarsi sulla piattaforma SIGEF).

Per la decima edizione il Festival di Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film presenta alcune novità: anticipato da una serie di incontri pre-festival in programma nelle piazze dei comuni aderenti alla “rete del Festival”, arriva al cuore della rassegna dal 18 al 21 luglio a Mola di Bari, proprio nella città in cui è nato. Inoltre è stato introdotto un concorso: 8 film e 5 libri gareggeranno per essere eletti “Miglior film” e “Miglior libro”, nell’ambito di 3 diverse sezioni: I quattrocento colpi (film di carattere prettamente sociale); La terra vista dalla luna(film di carattere generale) Non ci resta che leggere (letteratura), da parte delle tre

giurie presenti: una popolare e due di esperti – una di Cinema presieduta dall’attrice Francesca Inaudi e una di Letteratura presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova

Per il secondo anno, poi, il festival ritorna nelle carceri a Turi, Bari e Trani per coinvolgere ogni tipo di pubblico.

La manifestazione è patrocinata da Regione Puglia (Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali), Città Metropolitana, Comuni di Bari, Bitonto, Mola di Bari, Sannicandro di Bari, Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante regionale dei diritti del minore, dell’infanzia e dell’adolescenza, Coop Alleanza 3.0., Carcere femminile di Trani, Carcere di Turi, Istituto penale per i minorenni di Bari. Con il sostegno di Fondo speciale cultura e patrimonio culturale L.R. 40/2016 – Art. 15, comma 3 della Regione Puglia e Piiil Cultura Puglia. Con la collaborazione di Notte bianca dei Giovani di Mola di Bari. Partner: Apulia Film Commission, associazione La Giraffa onlus, Caritas Bari-Bitonto, Save the Children, Agedo Puglia-sezione Bari, Unicef, Ordine dei Giornalisti di Puglia, Lo Scrittoio, Sindacato SNCCI sindacato critici cinematografici italiani di Puglia.

Gli ospiti delle prossime tre giornate

Del Racconto, da Lenin a Tolstoj

Giovedì 27 giungo piazza Cattedrale – Bitonto

Del Racconto, il Segreto (dei Corpi)

Venerdì 28 giugno – Corte Castello – Sannicandro di Bari

Del Racconto, l’Occultamento

Sabato 29 giugno – piazza Cattedrale – Bitonto

Incontro riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti

è possibile accreditarsi sulla piattaforma SIGEF

Ore 19.30, ingresso libero

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero

Info 342.662.41.10 http://www. ibambiniditruffaut.it/