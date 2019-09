A Bari appuntamento con la 'Settimana della cultura italo-polacca'

A Bari la terza edizione della "Settimana della cultura italo polacca" che si terrà a Bari dal 14 al 21 ottobre 2019.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pugliese Italo Polacca, dal Segretariato regionale del MIBACT, dal Polo Museale della Puglia, dal Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, dalla Mediateca Regionale della Puglia, dall’Istituto Comprensivo “Massari Galilei” di Bari, dall’Associazione Culturale “Nel gioco del jazz” e dal Centro Sportivo “Di Cagno Abbrescia”.

La “Settimana della cultura italo polacca”, sarà l’occasione per ricordare le prime elezioni parzialmente libere che si tennero in Polonia nel 1989, il movimento Solidarnosc e la straordinaria figura di padre Jerzy Popiełuszko. Nel solco della tradizione, l’evento intende rinsaldare i legami storici, culturali, economici, turistici e religiosi che da secoli uniscono l'Italia, ed in particolare la Puglia, alla Polonia.