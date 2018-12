Clown, circo, cabaret e fuoco per la seconda giornata della rassegna natalizia 'Le fiabe che ridono'

Entra nel vivo la tre giorni de «Le strade che ridono», speciale edizione natalizia (a ingresso libero) di «Ti fiabo e ti racconto», lo storico festival di teatro ragazzi del Teatrermitage, in programma sino a domenica 23 dicembre nel centro storico di Bitonto. Sabato 22 dicembre il ricco cartellone di spettacoli e animazioni si apre alle ore 17 in Piazza Cavour con «C’è Pista per te!!!» di Opopò Clown, due fantastici clown per uno spettacolo molto divertente poi tanti laboratori di piccolo circo e di bolle giganti per permettere ai piccoli protagonisti di partecipare al grande e scoppiettante show finale. Nella stessa piazza, alle ore 18.30, grande divertimento con lo scoppiettante spettacolo «Mr Big Circus Cabaret» di Christian Lisco, in cui un eclettico artista d'oltreoceano incanta grandi e piccoli alternando gag esilaranti a momenti di tecnica circense. Li coinvolge con leggerezza e li trasporta con semplicità in un atmosfera ironica e divertente, creando uno spettacolo di cabaret circense, giocoleria, equilibrismo, fuoco e clownerie. Alle ore 19.00, in Piazza Minerva (replica alle ore 20.45) sarà la volta di «Fire, dance & romance» della compagnia Creme & Brulè, originalissimo mix di clown, teatro fisico e arte del fuoco che farà sognare i grandi ed incanterà i piccini. Atmosfera retrò in bianco e nero, passi di swing acrobatico, romantiche passeggiate sotto piogge scintillanti ed emozioni altamente infiammabili, raccontate senza voce da due clown che giocano con il fuoco e parlano d'amore.

Infine, alle ore 20, in Piazza San Silvestro, tutti a scatenarsi con l’ormai classico gioco «La Battaglia dei cuscini» a cura di Charlie Calamaro Avan Project. Il sogno proibito di ogni bambino per Natale diventa realtà! Chi non ha desiderato di afferrare un cuscino e ingaggiare una grande battaglia? Ma non si combatte a freddo, bisogna riscaldare la fantasia, accendere i motori dell'immaginazione, mettere in moto il corpo e la realtà si trasformerà! Allora, pronti? Via! Che la battaglia abbia inizio!

Il Festival «Le Strade che Ridono- Christmas Edition» è promosso dal Comune di Bitonto-Assessorato al Marketing Territoriale, nell’ambito del progetto Bitonto Città dei Festival ed inserito nel cartellone Natale a Bitonto 2018. La cura del progetto e l’organizzazione sono del Teatrermitage. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.