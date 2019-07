Fiabe Sotto Le Stelle - XVI edizione del Festival dei Burattini e del Teatro di Figura a Bitetto

Per la XVI edizione di FIABE SOTTO LE STELLE - Festival dei Burattini e del Teatro di Figura, cinque compagnie nazionali dall'esperienza decennale ed elevato profilo artistico si esibiranno in prima serata in spettacoli misti: di burattini tradizionali in baracca e spettacoli di teatro di figura con pupazzi e attori.



La realizzazione del festival sarà curata dall’associazione ''Burattini al Chiaro di Luna'' di Conversano, con la direzione artistica di Massimiliano Massari, con il sostegno della Regione Puglia e dell’Amministrazione comunale di Bitetto, in particolare degli Assessorati alla Cultura, ai Servizi Sociali e allo Sport.



Gli spettacoli e tutte le attività del programma sono gratuiti: si chiederà al pubblico un piccolo contributo simbolico di soli 50 centesimi a persona, unicamente per chi vorrà il posto a sedere.



Di seguito la programmazione degli spettacoli che avverranno a partire dalle h 21.00.



- Martedì 23 luglio 2019: ''Hansel e Gretel'' - Granteatrino di Bari



-Mercoledì 24 luglio 2019: ''Robin Hood'' - Abruzzo Tu.Cu.R.



-Giovedì 25 luglio 2019: ''Jakil'' - Molino d'Arte



-Venerdì 26 luglio 2019: ''Pulcinella dalla brace alla padella'' - Casa delle Arti



-Sabato 27 luglio 2019: ''Transilvania Circus'' - Teatro delle 12 Lune



Gli ultimi due giorni del festival, 26 e 27 luglio, a partire dalle 18:00, la Piazza del Popolo si animerà con laboratori di costruzione, gioco e giocoleria, a cura di “Artingioco Ludobus” , associazione di Napoli, dove i bambini si potranno cimentare in prima persona, nella costruzione artigianale di simpatici oggetti e nell’arte della giocoleria.