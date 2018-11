A Bari l'imperdibile appuntamento con la "XXVI Edizione della Fiaccolata Nicolaiana"

Tutti pronti per la XXVI Edizione della Fiaccolata Nicolaiana che si terrà a Bari all'alba del 6 dicembre 2018.

Partenza dai 3 punti strategici della citta: dalla pineta SAN FRANCESCO, da Parco 2 Giugno e dalla zona Japigia Parrocchia di San FRANCESCO. I 3 cortei partiranno alle ore 05,20 raggiungeranno Piazza Massari per formare un unico corteo. Alle ore 06.00 nella Basilica di San Nicola il PADRE PRIORE fara' un momento di preghiera e si andrà tutti in via SAN MARCO dove a cura del CIRCOLO ACLI DALFINO sara' distribuita CIOCCOLATA CALDA E SAVOIARDI.

Le iscrizioni si possono effettuare presso le associazioni che organizzano la fiaccolata:

ACLI DALFINO in piazza ODEGITRIA 28 tel 0805210355

ASS ROAD RUMMERS ,presso parco 2 giugno da RINO PIEPOLI TEL 0805428191,

ASS AMICI DELLA PINETA presso GAETANO SIFANNO strad NUCCIA SERRA 23 TEL 3391070229

Per coloro che partono da JAPIGIA posso contattare FANELLI ACLI ,oppure IN VIA JIAPIGIA 61 NEGOZIO ANTICHE DELIZIE TEL 0805542439