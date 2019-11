27^ edizione della Fiaccolata Nicolaiana, all'alba tra luci, devozioni e cioccolata calda

Tutti alla FIACCOLATA per SAN NICOLA all'alba del 6 dicembre. Partenza da 3 punti della citta': dalla pineta di SAN FRANCESCO; da Parco 2 Giugno e anche dalla zona Japigia parrocchia di san FRANCESCO. I 3 cortei partiranno alle ore 05,20 raggiungeranno la piazza Massari e formeranno un solo corteo e alle ore 06.00 in basilica dove con il PADRE PRIORE, ci sara' un momento di preghiera, e dopo tutti in strada SAN MARCO dove a cura del CIRCOLO ACLI DALFINO sara' distribuita CIOCCOLATA CALDA E SAVOIARDI.

Le iscrizioni si possono registrare c/o le sedi delle Associazioni che organizzano la fiaccolata: ACLI DALFINO in piazza ODEGITRIA 28 tel 0805210355; ASS “ROAD RUNNERS” presso parco 2 giugno dal Sig. RINO PIEPOLI TEL 0805428191; ASS. “AMICI DELLA PINETA” presso GAETANO SIFANNO in strada NUCCIA SERRA 23 TEL 3391070229. E per coloro che partono da JAPIGIA o dal sig. FANELLI ACLI, o in via JIAPIGIA n. 61 dal NEGOZIO “ANTICHE DELIZIE” TEL 080554243.