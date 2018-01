A Bari la fiaccolata “Verità per Giulio Regeni”, migliaia di candele in ricordo della sparizione per continuare a chiedere verità e giustizia

Si terrà giovedì 25 gennaio, in Corso Vittorio Emanuele a Bari, la fiaccolata “Verità per Giulio Regeni”. A due anni esatti dalla scomparsa in Egitto del giovane dottorando di ricerca, Amnesty International invita la cittadinanza nelle maggiori piazze italiane, per accendere migliaia di candele in ricordo della sparizione forzata di Regeni, ritrovato in seguito ucciso e con evidenti segni di tortura. In questo secondo anniversario di lutto e di domande ancora senza risposta, è fondamentale non consegnare la figura di Giulio alla commemorazione, ma continuare a reclamare giustizia fin quando non ci sarà una verità giudiziaria che coincida con quella storica, che accerti le responsabilità individuali, collocandole in una precisa catena di comando. Rimbombano sempre le parole di Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni: “…tutto il male del mondo che ho visto sul corpo di Giulio (…), un corpo riconosciuto solo dalla punta del naso”.

Un evento nazionale che vedrà coinvolta anche Bari: il 25 gennaio, dalle 19:00, in Corso Vittorio Emanuele II (nei pressi della statua equestre), avrà luogo una fiaccolata per mantenere simbolicamente accesa la luce su quanto accaduto, dimostrare la vicinanza della cittadinanza alla famiglia Regeni e chiedere, ancora, verità e giustizia per Giulio. È previsto l’intervento dei rappresentanti di Amnesty International sulla campagna “Verità per Giulio Regeni”, la lettura di una nota della famiglia del giovane ricercatore e di alcuni brani a tema, fino alle 19:41, orario in cui si sono perse le tracce di Giulio, quando saranno accese tutte le candele e verrà osservato un minuto di silenzio.