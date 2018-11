Fiaccolata di solidarietà a Locorotondo per le popolazioni colpite dal terremoto

Sabato 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, Locorotondo stringerà in un forte abbraccio tutte le popolazioni colpite dal terremoto, in particolare quelle del Centro Italia, di Amatrice. La Fiaccolata di solidarietà illuminerà le vie di Locorotondo per esprimere calore e, concretamente, dare un contributo affinchè quei fratelli e quelle sorelle possano ritrovare la serenità persa a causa del sisma.

La Fiaccolata per il Centro Italia nasce dalla volontà espressa dall'Amministrazione Comunale, dalla Vicaria di Locorotondo, rappresentata dal parroco don Adriano Miglietta, dall'Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” e dalle associazioni aderenti, di non dimenticare quanti hanno perso tutto a causa del terremoto dello scorso anno.

La Fiaccolata si svolgerà dopo la messa vespertina, alle ore 20,00, e si concluderà in piazza Aldo Moro, davanti al Municipio, dove si svolgerà un momento conclusivo a cura degli organizzatori: per ogni fiaccola si potrà dare un contributo minimo di 2 euro. Le fiaccole saranno distribuite dopo le messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30 di domenica 25 novembre e di domenica 2 dicembre. Altrimenti sarà possibile prenderle in sagrestia. Il ricavato così raccolto sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia.

I consiglieri comunali Mariangela Convertini, delegata ai Rapporti con il 3° Settore, Paolo Giacovelli, delegato ai Rapporti con le Associazioni, a nome dell'Amministrazione Comunale, ringraziano la Vicaria, l'I.C. “Marconi-Oliva” e tutte le associazioni che hanno aderito all'iniziativa.